Україна просить 40 країн терміново надати ракети до Patriot в обмін на майбутні поставки

Міністерство оборони терміново шукає дефіцитні ракети ППО вже на цей місяць. Україна пропонує обміняти ці боєприпаси на майбутні поставки, які вже законтрактовані для потреб ЗСУ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

Міністр оборони Михайло Федоров вже звернувся з відповідними листами до майже 40 країн-партнерів із проханням невідкладно передати Україні ракети Patriot із наявних запасів уже цього місяця.

Він також звернувся із закликом зробити внески у механізми PURL та JUMPSTART. Це найшвидші та найнадійніші шляхи постачання необхідних ракет до Patriot. Критично важливо ухвалити рішення вже напередодні саміту НАТО.

Запит зумовлений посиленням повітряних ударів РФ по українських містах.

Зокрема, уночі, 2 липня, ворог здійснив одну з найбільших атак, застосувавши майже 500 ударних дронів та 77 ракет (із яких 25 — балістичні або гіперзвукові).

Завдяки силам ППО вдалося перехопити понад 90% крилатих ракет і БПЛА типу Shahed, проте збиття балістики залишається ключовим викликом через дефіцит ракет до Patriot.

Зазначається, що у квітні Міноборони за підтримки Німеччини вперше уклало рекордний контракт на сотні ракет PAC-2 для Patriot, поставки яких розраховані на наступні роки.

Також уперше зроблено крок до закупівлі близько 100 ракет на $1 млрд за рахунок кредиту ЄС, а європейські партнери почали відвантажувати ракети безпосередньо зі своїх складів.

"Проте цього недостатньо - Україні критично потрібні додаткові ракети до систем Patriot. Вони є на складах партнерів. І саме від швидких рішень, масштабування механізму PURL та закупівлі ракет через JUMPSTART залежить захист українського неба", - йдеться у дописі Міноборони.

Нагадаємо, українська оборонна компанія FirePoint, що виробляє ракети "Фламінго", розпочала переговори з європейськими партнерами щодо створення нової системи протиповітряної оборони, яка стане альтернативою Patriot за $1 млн.