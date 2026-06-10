Найдовша гондольна дорога: у Карпатах реалізують туристичний проєкт вартістю 1,5 млрд доларів

На гірськолижному курорті GORO Mountain Resort у Славському встановлять найдовшу в Україні гондольну канатну дорогу. Її протяжність становитиме 2,8 км, а вартість проєкту сягне 20 млн євро. Підйомник австрійського виробництва працюватиме цілий рік і стане частиною масштабного курорту.

Як пише Delo.ua, про це інформує Zaxid.net.

У Карпатах відкриють рекордну канатну дорогу

На гірськолижному курорті GORO Mountain Resort у Славському, який будує група компаній ОККО, встановлять найдовшу в Україні гондольну канатну дорогу. Її протяжність становитиме 2,8 км, а запуск запланований на 2027 рік.

Як повідомили у компанії, канатну дорогу виготовить австрійський виробник Doppelmayr - один зі світових лідерів у сфері канатних транспортних систем. Новий підйомник працюватиме протягом усього року та забезпечуватиме швидке сполучення між різними рівнями гірської інфраструктури курорту. Гондоли будуть пристосовані не лише для перевезення лижного спорядження, а й велосипедів та іншого туристичного обладнання.

Маршрут з'єднає нижню та верхню станції курорту з перепадом висот у 550 метрів. Пропускна здатність канатної дороги становитиме до 2800 пасажирів на годину, а сама поїздка триватиме близько дев'яти хвилин. Кожна кабіна розрахована на десять осіб і буде обладнана панорамними вікнами та системою природної вентиляції.

Особливу увагу в проєкті приділили безбар'єрності. Підлога гондол перебуватиме на одному рівні з посадковими платформами станцій, що зробить користування підйомником комфортним для сімей із дитячими візочками, людей старшого віку, пасажирів з обмеженою мобільністю та користувачів крісел колісних.

Будівництво здійснюватиметься у кілька етапів. Наразі триває демонтаж старої інфраструктури. Надалі заплановані роботи з облаштування фундаментів для станцій та опор, монтаж обладнання, натягування канатів і проведення пусконалагоджувальних робіт.

Крім гондольної дороги, у межах першої черги розвитку курорту GORO Mountain Resort збудують два сучасні крісельні підйомники із захистом від вітру завдовжки по 1,5 км кожен.

Загальний обсяг інвестицій у систему канатних доріг курорту становить 47 млн євро, з яких 20 млн євро спрямують безпосередньо на будівництво гондольного підйомника. Вартість першої черги розвитку курорту оцінюється у 470 млн євро. З цієї суми 120 млн євро вкладуть у гірську інфраструктуру, ще 350 млн євро - у готельний сектор.

Будівництво GORO Mountain Resort стартувало восени 2024 року. Перша черга проєкту охоплює 127 гектарів території та передбачає створення десяти гірськолижних трас, двох канатних доріг і п'яти готельних комплексів більш ніж на 1100 номерів. Відкрити курорт планують у 2027 році, тоді як запуск готельної інфраструктури очікується влітку 2028 року.

У перспективі курорт займатиме близько 1200 гектарів, а повна реалізація проєкту триватиме до 15 років. Загальний обсяг інвестицій оцінюється у 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, у травні уряд погодив продаж двох спеціальних дозволів на видобування мінеральних вод у державних профспілкових санаторіях "Сонячне Закарпаття" та "Поляна" у Закарпатській області на користь МПП "Алекс".