Готель як бізнес: який прибуток приносить готель в Україні?

Готельний бізнес в Україні вже давно перестав бути історією виключно про туризм. Це повноцінний інвестиційний інструмент із прогнозованим грошовим потоком, зростаючою вартістю активу та (якщо правильно вибрати об’єкт) дохідністю, яка перевищує більшість альтернативних вкладень. Читайте на Delo.ua про те, скільки реально заробляють готелі в Україні, які формати найприбутковіші і чому готельний бізнес України входить у 2026 рік із рекордними показниками.

Ринок, який перевищив довоєнний рівень

Туристичний ринок України у 2025 році зробив те, чого від нього мало хто очікував: перевищив довоєнні показники. Кількість ночівель у зареєстрованих готелях сягнула близько 10 млн, тобто на 12% більше, ніж у 2024-му, і вище за показник відносно мирного 2021 року. Майже чверть усіх ночівель припала на Львів та область, ще десята частина — на «великий Буковель».

Середній тариф по ринку за 2025 рік становив 3 198 грн (на 13,5% більше), ніж роком раніше. У сегменті 4–5 зірок, за даними міжнародного сервісу STR-COSTAR, на який посилаються у Property Times, середня ціна номера сягнула 118 євро. Семеро з п'ятнадцяти готелів із найбільшим виторгом у 2025-му розташовані на заході України, а зростання їхніх доходів: від 6% до понад 50%.

Готельний бізнес: скільки можна заробити

Дохідність готельного бізнесу залежить від формату, локації та моделі управління,і ці три змінні можуть суттєво змінити фінансову картину.

Апарт-готелі та смарт-апартаменти під управлінням досвідченого оператора приносять 8–10% річних у валюті при заповнюваності 55–65%. Окупність, своєю чергою, становить 7–8 років.

Курортні готелі в Карпатах демонструють завантаженість 85–95% у пікові сезони з ADR понад 5 500 грн. Буковель за останнє десятиліття показав зростання вартості нерухомості на 150–180%.

Міські бізнес-готелі у Києві та Львові забезпечують стабільний корпоративний попит незалежно від сезону. Середній чек у Львові у першому кварталі 2025-го зріс на 11% порівняно з аналогічним періодом 2024-го, у Києві — на 16%.

Бальнеологічні та wellness-об'єкти мають найвищий поріг входу, але і найшвидшу окупність за рахунок високого середнього чека: проживання в Трускавці чи Моршині разом із процедурами формує суттєво вищий дохід на номер.

Для порівняння: дохідність готельної нерухомості в Європі рідко перевищує 5% річних при значно вищих витратах на регуляторне погодження та операційне управління. В Україні навіть в умовах війни зниження планового прибутку в готелях Івано-Франківщини та Буковелю не перевищує 15–20%.

Які формати бізнес готелів показують найкращу динаміку

Бізнес готелі у великих містах переживають структурну трансформацію. Класичний формат «номер плюс сніданок» поступається моделі, де готель стає інфраструктурною платформою: коворкінг, переговорні кімнати, резервне живлення, стабільний інтернет. Попит на workation (поєднання роботи та відпочинку) формує окремий сегмент клієнтів, готових платити вищий тариф за функціональність.

Окремо варто виділити новий тренд 2025 року: частка городян, які обирають готель замість власного будинку під час відключень електроенергії, стрімко зростає. В Одесі цей показник збільшився з 4% до 15% від загальної кількості гостей за останній місяць 2025-го, з середнім терміном проживання майже чотири ночі. Готель як «острів стабільності» під час блекаутів став самостійною категорією попиту.

Апарт-готелі та котеджні містечка лідирують за темпами зростання бронювань. Запит на приватність, автономність і гнучкість перебування формує стійку перевагу цих форматів над класичними готелями, особливо у сегменті сімейного та групового відпочинку.

Три фактори, які визначають прибутковість

Готельний бізнес України сьогодні — це не лише про заповнюваність. Реальна прибутковість визначається трьома ключовими факторами.

Операційна автономність

Готелі без резервного живлення втрачають клієнтів і репутацію під час відключень. Інвестиції в генератори, акумуляторні системи та автоматику стали обов'язковим мінімумом, а не конкурентною перевагою. У середньому це від кількох тисяч до десятків тисяч доларів на старті плюс регулярні операційні витрати.

Якість оператора

Готелі під управлінням досвідченої керуючої компанії виходять на прибуток із першого-другого місяця роботи. Самостійне управління без відповідної експертизи суттєво знижує заповнюваність і середній чек.

Диверсифікація доходів

Готель, який заробляє лише на номерному фонді, програє тому, хто перетворив SPA, ресторан, коворкінг і MICE-зали на самостійні revenue-центри. Саме диверсифікація дозволяє знизити сезонну залежність і згладити коливання попиту.

Кондомініумна модель або як зайти з меншим капіталом

Для інвесторів, які хочуть увійти в готельний бізнес без повноцінного девелоперського проєкту, ринок пропонує кондомініуму модель: придбання окремого юніта з передачею в управління професійному оператору.

Вхідний поріг тут становить від $50 000 за апартамент у форматі solo до $160 000 за преміальний юніт у брендованому проєкті. Дохідність може сягати 8–10% річних у доларах, зафіксованих довгостроковим договором оренди на 10 років.

Головна перевага моделі криється у мінімальній залученості інвестора: сервіс, маркетинг, комунальні витрати та пошук гостей бере на себе керуюча компанія. Водночас через 10 років власник отримує не просто повернення інвестицій, а ліквідний актив у сформованому бренді з репутацією та готовою клієнтською базою.

Що чекає на ринок після перемоги

За прогнозами, після завершення війни кількість туристів в Україні може зрости до 14,5 млн осіб, і поточного номерного фонду для цього явно не вистачить. Дефіцит оцінюється у 30–40% від необхідних потужностей. Це означає, що ті, хто будує або інвестує зараз, отримають актив до моменту, коли його ринкова вартість реалізується повністю.

Взагалі готельний бізнес — це завжди забіг на довгу дистанцію. Але в українських реаліях 2026 року ця дистанція виглядає чіткіше, ніж будь-коли: ринок адаптувався, попит зростає, а інвестиційне вікно, яке відчиняється до повоєнного буму, поки ще відкрите.