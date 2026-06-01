Готельний бізнес в Україні у 2026 році: відновлення, тренди та виклики ринку

Готельний бізнес в Україні демонструє небувалу стійкість, враховуючи екстремальні реалії воєнного часу. Так, галузь адаптується, зростає в цінах і відкриває нові об'єкти. І це при тому, що готелі щодня працюють в умовах блекаутів, кадрового дефіциту та стискання маржі. Читайте на Delo.ua про те, як почувається готельний бізнес України у 2026 році, які формати виграють і що чекає на ринок після завершення війни.

Цифри, які задають тон

Попри всі виклики, про готельний бізнес в Україні все частіше говорять як про один із найстійкіших секторів економіки. За даними Державного агентства розвитку туризму (ДАРТ), який опублікували в “Укрінформ”, у 2025 році податкові надходження від туристичної галузі зросли на 50%, тобто до 4,426 млрд грн. Туристичний збір збільшився на 31,5%, досягнувши 359 млн грн. Лідерами за платежами залишаються Київ, Львівщина та Івано-Франківщина, і це фактично карта найактивніших готельних ринків країни.

Середній тариф по Україні за 2025 рік склав 3 198 грн, а це на 13,5% більше, ніж роком раніше. Окремі регіони виглядають контрастно: Буковель досяг середньої ціни 7 358 грн, тоді як Одеса зафіксувала найнижчий показник: 2 823 грн. Середня завантаженість по ринку становить 48%, що поступово зростає з 34% у 2022 році, але все ще значно відстає від середньоєвропейських 71%.

Регіональна карта: де росте, де стагнує

Безпековий фактор і надалі визначає географію попиту. Готельні мережі України концентрують нові відкриття та інвестиції переважно на заході. Так чи інакше, це не випадкова тенденція.

Карпатський регіон формує найсильнішу курортну економіку з найбільшим плановим введенням номерного фонду. Завантаженість курортних готелів у Буковелі та Східниці в пікові місяці перевищує 85–95%. Івано-Франківська область, Львівщина та Ужгород демонструють стабільний і зростаючий попит, підкріплений безпековим фактором, релокацією бізнесу та діловою активністю.

Київ поступово відновлює бізнес-поїздки та корпоративні події. Одеса залишається фактично єдиною морською локацією з реальним внутрішнім попитом, але відновлюється обережно — завантаженість там варіюється від 45% до 65% залежно від формату об'єкта. В одеських готелях Ribas Hotels Group у січні 2026 року порівняно з аналогічним періодом 2025-го доходи зросли на 25–28%.

Три виклики, які нікуди не зникли

Готельні мережі в Україні працюють в умовах трьох системних обмежень, і жодне з них не вирішується швидко.

Кадровий дефіцит

Мобілізація і виїзд українців за кордон забирають спеціалістів із компетенціями, які формувалися роками: інженери, кваліфікований обслуговуючий персонал, управлінці середньої ланки.

Ринок відповідає підвищенням зарплат, мультифункціональними ролями та нестандартними рішеннями. Наприклад, деякі готелі «позичають» покоївок у конкурентів у пікові дати.

Енергетична нестабільність

Інвестиції в автономність уже стали обов'язковим пунктом. Генератори, акумуляторні системи, резервне живлення для рецепції, відеоспостереження та систем доступу в середньому коштують від кількох тисяч до десятків тисяч доларів на старті плюс регулярні операційні витрати. Готельний бізнес в Україні несе ці витрати не з власного вибору, а як умову виживання.

Стискання маржі

Витрати зростають, але можливості підвищення тарифів обмежені: внутрішній турист чутливий до ціни, корпоративні бюджети на відрядження скорочені, конкуренція висока. У результаті ринок тримається на балансі між ефективністю та якістю сервісу.

Які формати готельного бізнесу виграють?

Про готельний бізнес сьогодні не можна говорити як про однорідний ринок. В цілому, різні формати показують принципово різну динаміку.

Апарт-готелі та котеджні містечка залишаються лідерами попиту. Вони відповідають базовому запиту сучасного гостя: приватність, автономність, гнучкість. Зростає і груповий відпочинок: бронювання 3–5 номерів компаніями друзів або родинами стає новою нормою.

Окремо виділяються wellness-, SPA- та медично-реабілітаційні комплекси як відповідь на запит суспільства на відновлення і турботу про здоров'я. Готельні мережі України активно проєктують «all-season» продукт: SPA, дитяча інфраструктура, MICE-зали для невеликих подій. Тобто, все, що дозволяє зменшити сезонну залежність.

Міські готелі 3–4 зірки з резервним живленням і стабільним інтернетом фіксують новий тренд: частина городян обирає готель замість власного будинку під час тривалих відключень. В Одесі частка місцевих жителів серед гостей окремих готелів за останній місяць 2025 року зросла з 4% до 15%.

Хто фінансує нові об'єкти?

Великі інституційні інвестори наразі не демонструють активності в готельному секторі, адже ризики воєнного стану і відсутність доступних кредитів роблять такі проєкти непривабливими для великого капіталу. Ринок відповів кондомініумною моделлю: приватні інвестори купують окремі юніти і передають їх в управління професійному оператору, отримуючи щоквартальні виплати від орендного доходу.

Водночас девелоперські проєкти стикаються з новими реаліями. Так, собівартість будівництва зросла на 30% у валюті, кількість професійних будівельників скоротилася на 50–60%, логістика імпортних матеріалів ускладнилась. Як результат — терміни реалізації більшості готельних проєктів, що стартували у 2022–2024 роках, розтягнулися вдвічі.

Що попереду

Готельні мережі в Україні входять у 2026 рік із стриманим оптимізмом. Планується введення щонайменше 45 нових готельно-апартаментних комплексів на 6 670 номерів та 108 котеджних містечок. Очікується, що після завершення війни кількість туристів в Україні може зрости до 14,5 млн осіб, і поточного номерного фонду для цього явно недостатньо: дефіцит оцінюється у 30–40% від необхідних потужностей.

Іноземні інвестори спостерігають за ринком, але умовою для масштабного капіталу залишаються три речі: спрощене відкриття бізнесу, викорінення корупції та стабільні правила гри. Ті гравці готельного бізнесу України, які адаптувались зараз, а саме:

інвестували в автономність,

оптимізували процеси,

і вибудували лояльну аудиторію,

першими зустрінуть інвестиційний бум після перемоги.