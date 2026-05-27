Попит на готелі в Україні у 2026: ціни, бронювання та тренди

Яремче, готель, готельний бізнес
Як змінюється попит на готелі в Україні у 2026 році: тренди та аналітика ринку

Готельний бізнес України переживає структурну трансформацію, яка не вкладається в традиційну логіку ринку. Завантаженість зростає, доходи б'ють рекорди, але не там, де очікувалося. Формат перемагає локацію, соціальні мережі обходять Booking, а короткі поїздки за місто витісняють класичний туризм. Читайте на Delo.ua про те, як змінився попит на готелі в Україні і що це означає для ринку.

Новий споживач хоче щоб було близько, швидко, і з комфортом

Ключовий поведінковий зсув, який фіксує готельний бізнес України у 2025–2026 роках проявляється здебільшого у масовому переході до коротких поїздок у радіусі однієї-двох годин від мегаполісу. За даними опитування серед постійних гостей Ribas Hotels Group, 69% українців потребують перезавантаження без довгих переміщень. Саме цей запит сформував стійкий інтерес до заміських форматів відпочинку, які раніше вважалися нішевим продуктом.

Логіка тут досить проста: більшість популярних туристичних напрямків потребують значних часових витрат на дорогу, що робить поїздки на одну-дві доби малоефективними. Натомість котеджні містечка, апарт-готелі та заміські комплекси поблизу великих міст закривають цей запит без зайвих витрат часу.

Фінансові результати підтверджують тренд. В одеських готелях мережі Ribas Hotels Group у січні 2026 року порівняно з січнем 2025-го завантаження зросло на 7%, а доходи — на 25–28%. Котеджне містечко Mandra Petrichor у Макарівському районі Київщини фіксує 100-відсоткове бронювання на вихідних і стабільний попит у будні. Попит виявився настільки сильним, що після запуску першої черги з 20 будиночків формату A-frame у 2026 році планується відкриття другої.

Коли формат важливіший за зірки

Сезон 2025/2026 чітко розставив пріоритети. І тепер апарт-готелі та котеджі демонструють найкращу динаміку бронювань серед усіх форматів. Причина криється у відповідності базовому запиту сучасного гостя на автономність, приватність і гнучкість перебування.

Так, бізнес готелі у містах зберігають стабільний попит, але лише за однієї умови: якщо вони адаптовані під робочі сценарії. Тихі зони, зонування простору, безперебійний інтернет і можливість денної оренди. Без цього міський готель програє конкуренцію навіть за вигідної локації. Фактично класичний бізнес готель трансформується в інфраструктурну платформу для workation — формату, який поєднує роботу та відпочинок і стає одним із головних трендів року.

Регіональна картина завантаженості виглядає наступним чином:

  • Карпати — 85–95% у зимовий сезон, фактично дефіцит якісного номерного фонду в пікові дати;
  • великі міста — 50–65%, що залишає простір для гнучкого ціноутворення та роботи з корпоративним сегментом;
  • Одеса — 45–65% залежно від концепції об'єкта, де формат вирішує більше, ніж розташування.

Групи та сім'ї як новий драйвер доходів

Один із найсильніших трендів поточного сезону проявляється у зростанні групових бронювань. Корпоративний сегмент традиційно формує стабільний попит у грудні та лютому, але у 2026 році до нього активно долучаються сім'ї та компанії друзів.

Прогнози фіксують зростання сімейних бронювань на 10–15%, а середній розмір групи друзів збільшується з 4–6 до 6–8 осіб. Для готельного бізнесу це чіткий сигнал, що сімейні номери, двокімнатні апартаменти та котеджі стають стратегічним активом, а не додатковою опцією. Саме під ці формати номерний фонд у пікові дати варто бронювати заздалегідь.

Як змінилися канали бронювання

Сезон 2025/2026 зафіксував серйозний перерозподіл каналів продажів, який готельний бізнес України ще кілька років тому навряд чи міг передбачити:

  • прямі бронювання через сайт зросли до 25–30%;
  • частка міжнародних OTA-платформ (Booking, Expedia) знизилася до 10–20%;
  • до 60% продажів генерують соціальні мережі, насамперед Instagram і Telegram, а також адміністратори та чат-боти.

Причина у поєднанні швидкої комунікації, персональних пропозицій і бонусних програм для постійних гостей. Готелі повертають прямий контроль над клієнтом, а витрати на комісію OTA скорочуються.

Паралельно змінюється і вікно бронювання: з 7–14 днів до 21–35. Гості дедалі частіше обирають ранню фіксовану ціну замість гнучкості last minute. Для готельного бізнесу це означає точніше прогнозування грошових потоків і меншу залежність від ситуативних продажів.

Виграють ті, хто адаптується

У першому півріччі 2026 року ринок буде посилювати вже сформовані тренди: запит на приватність і комфорт, гіперперсоналізований сервіс і workation-формати. Додатково очікується часткове повернення відкладеного попиту, який накопичувався протягом попередніх складних сезонів.

На динаміку впливатимуть і макрофактори: стабільність енергопостачання, вартість транспорту та зростаючий інтерес до здорового способу життя. Саме тому сегмент wellness-готелів демонструє одні з найкращих перспектив зростання. Готельний бізнес входить у фазу, де перемагає не той, хто більше інвестує, а той, хто правильно читає попит.