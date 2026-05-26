Як відкрити готель: бізнес-план і розрахунок витрат

Готельний бізнес в Україні сповнений парадоксів. З одного боку повномасштабне вторгнення знищило туризм, підняло ціни, пошкодило інфраструктуру і спровокувало відтік кадрів. З іншого боку, попит навіть не впав, а виріс. Так, до прикладу, київські готелі в 2023–2024 роках часто мали вищу заповнюваність, ніж у мирний час. Сам по собі готельний бізнес — системний проєкт, де від якості підготовки залежить, чи стане об'єкт прибутковим активом, чи перетвориться на фінансову яму. Читайте на Delo.ua про те, з чого починається відкриття готелю і як правильно скласти план готелю, щоб не витратити роки на виправлення помилок, яких можна було уникнути.

Дослідження ринку

Перш ніж складати план готелю та рахувати кошториси, необхідно зрозуміти, на якому ринку доведеться працювати. Загальна практика вже неодноразово показала, що стратегія «відкрию готель, бо є приміщення» — найпоширеніша причина провалу в галузі. Аналіз ринку має охоплювати кілька напрямків одночасно, а саме:

рівень завантаженості конкурентів у вашому регіоні та сезонні коливання попиту;

цільова аудиторія , як-то туристи, бізнес-мандрівники, сімейні пари, релоканти;

конкурентне середовище , а саме — скільки об'єктів розміщення вже працює поруч, що вони пропонують і де в них прогалини;

перспективи локації , тобто нові інфраструктурні проєкти, пасажиропотоки, розвиток ділових і туристичних зон.

Річ у тому, що без цих відповідей планування готелю перетворюється на погану гру — “вгадайку”, з дуже розмитими перспективами.

Від чого залежить формат

Взагалі готель — не монолітний продукт. Причому, тут не важливо, чи мова йде про бюджетний хостел чи про п'ятизірковий апарт-готель, різниця не лише в ціні номера, а в логіці всього бізнесу.

Вибір формату визначає все: обсяг інвестицій, кількість персоналу, маркетингову стратегію і термін окупності. Базова класифікація виглядає наступним чином:

1–2 зірки — мінімальний комфорт, базові умови, низький поріг входу та обмежена маржа;

3 зірки — середній сегмент із ресторанним обслуговуванням, конференц-можливостями та стабільним попитом з боку бізнес-аудиторії;

4–5 зірок — преміальний продукт із SPA, персональним сервісом та високими вимогами до інфраструктури, але й відповідною дохідністю.

Окремо варто виділити апарт-готелі. Такий формат, особливо набирає популярності в Україні. Він поєднує зручності квартири з готельним сервісом і особливо затребуваний у сегменті довгострокового проживання та бізнес-клієнтів.

Як скласти бізнес-план готелю?

Повноцінний план готелю — це навіть не таблиця в Excel із приблизними цифрами, а цілий документ, який охоплює кілька взаємопов'язаних розділів.

До прикладу, фінансова модель включає в себе:

придбання або оренду ділянки чи приміщення;

будівництво або реконструкцію, і зазвичай це 55–57% від загальної вартості проєкту;

оснащення номерного фонду, ресторану, технічних зон;

операційні витрати першого року, включаючи зарплати, маркетинг, комунальні витрати, ліцензії.

Окрім витратної частини, план готелю має містити прогноз доходів: середню вартість номера, очікуваний рівень завантаженості, RevPAR (дохід на доступне місце) і точку беззбитковості.

А щоб планування готелю було якісним, потрібно замовляти архітектурний ескіз у бюро зі спеціалізацією в сегменті HoReCa, тому що готель функціонує за принципово іншою логікою, ніж житлова або офісна нерухомість.

Як відкрити готель?

Тут потрібні послідовні кроки, причому кожен наступний залежить від попереднього. Пропустити або недооцінити будь-який із них означає платити за це двічі. Тож покроковий алгоритм виглядає наступним чином.

Дослідження ринку та вибір концепції до того, як з'явиться приміщення чи проєкт. Розробка бізнес-план із фінансовою моделлю, прогнозом окупності та аналізом ризиків. Вибір локації з урахуванням транспортної доступності, цільової аудиторії та юридичної чистоти об'єкта. Реєстрація бізнесу , зокрема ФОП або ТОВ, залежно від масштабу і структури власності. Отримання дозволів : пожежна та санітарна інспекції, дозволи на будівництво або реконструкцію, ліцензії для ресторану чи бару за необхідності. Підготовка приміщення , в яку входять реконструкція, дизайн, зонування відповідно до концепції. Найм і навчання персоналу , а це адміністратори, покоївки, технічний персонал, охорона. Маркетинговий запуск , доречі, ідеально стартувати за шість місяців до відкриття, а не після.

Як відкрити готель в Україні?

Специфіка українського ринку додає до стандартного алгоритму кілька важливих нюансів. Перш за все — безпековий фактор: локація об'єкта безпосередньо впливає на попит, вартість страхування та операційне планування готелю в умовах нестабільності.

Серед регіонів із найвищим інвестиційним потенціалом для готельного бізнесу залишається Київ, Львів та курортні зони Карпат. Столиця приваблює бізнес-трафіком і корпоративним попитом, який менш залежний від сезонності. Захід країни цікавить інвесторів туристичним потоком і активним розвитком апарт-форматів.

Законодавство не передбачає обов'язкового ліцензування готельної діяльності як такої, однак специфічні послуги в межах готельного бізнесу (ресторан, бар, SPA) потребують окремих дозволів. Реєстрація, санітарно-епідеміологічний висновок та відповідність вимогам пожежної безпеки — обов'язкові кроки незалежно від формату об'єкта.

Окремо варто врахувати кадровий дефіцит. Наразі конкуренція за кваліфікованих співробітників у готельному бізнесі зростає, і соціальний пакет із гнучким графіком сьогодні є не перевагою, а необхідністю.

Скільки коштує відкрити готель

Реальність готельного ринку така, що тут єдиної правильної відповіді не існує. Обсяг інвестицій залежить від регіону, формату, стану приміщення та концепції. Але є орієнтири.

Вхід в апарт-готельний сегмент через купівлю окремого номера стартує від $50 000–90 000 залежно від площі та проєкту. Будівництво готелю з нуля вартуватиме значно дорожче, адже будівельні роботи забирають понад половину бюджету. Термін окупності для якісного об'єкта з надійним оператором може становити 7–10 років при дохідності 8–10% річних.