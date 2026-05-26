Інвестиції в готелі: прибутковість, ризики та перспективи ринку

Готельна нерухомість відноситься до таких активів, що одночасно приваблюють і насторожують інвесторів. З одного боку, ми маємо стабільний грошовий потік, зростання вартості об'єкта та мінімальна операційна залученість. Але ж є і інший момент: сезонність, залежність від зовнішніх шоків і довгий горизонт окупності. Читайте на Delo.ua про те, як влаштований готельний ринок зсередини і що варто знати перед тим, як зайти в цей сегмент.

Чому готельна нерухомість означає не лише “квадратні метри"

Більшість інвесторів звикли мислити категоріями житлової нерухомості. Ось, ти купив, потім здав, і постійно отримуєш орендну плату. А от готельний сегмент працює інакше. Тут прибутковість залежить не лише від локації та площі, а ще й від цілої екосистеми. Тобто, від бренду, оператора, рівня сервісу, завантаженості та здатності об'єкта взагалі конкурувати за гостя щодня.

Тому готельну нерухомість більш коректно розглядати як бізнес-інструмент, а не пасивне вкладення у традиційному розумінні. Тож і підхід до аналізу тут відповідний.

У світовій практиці прибутковість від готельних інвестицій становить 6,5–10% річних залежно від формату, локації та моделі управління. Найстабільніші показники демонструють апарт-готелі у великих містах, як-то Лондон, Париж, Мадрид, де попит підтримується одночасно туристичним і бізнес-трафіком.

Середній рівень завантаженості в таких локаціях тримається на позначці 80–83%, що забезпечує передбачуваний грошовий потік навіть в умовах помірної сезонності.

Формати входу: від номера до власного готелю

Інвестор, який розглядає готельний сегмент, має кілька сценаріїв участі, і кожен із них передбачає різний рівень залученості та різний фінансовий результат.

Купівля номера або апартамента

Можна купити не цілий готель, а скажімо, номер з подальшою передачею в управління керуючій компанії. Інвестор отримує право власності на конкретний об'єкт, фіксований відсоток від орендного доходу та мінімальну операційну відповідальність.

Окупність за такою моделлю може становити приблизно 7–10 років, дохідність а от дохідність — від 8 до 10% річних у валюті, якщо мова йде про якісний проєкт із надійним оператором.

Спекулятивна стратегія

Існує також варіанти придбати об'єкт на етапі будівництва та продати після введення в експлуатацію. Маржа тут формується за рахунок зростання вартості нерухомості: орієнтовно 3–5% щорічно для стабільних ринків. Перевага тут криється у більш швидкому циклі повернення капіталу. Але й є і свій недолік — більша залежність від ринкової кон'юнктури в момент виходу.

Також можна обрати самостійне управління або відкриття власного готелю. З одного боку це може обіцяти найвищий потенціал прибутку, але й вимагає найвищий поріг входу:

капітал,

команда,

операційна експертиза

та готовність до постійного залучення.

В цілому, вибір між цими сценаріями – це не лише питання капіталу, а й горизонту планування та толерантності до ризику.

Як український ринок вчиться інвестувати в готелі

Для українського ринку готельна нерухомість у ролі інвестиційного інструменту явище відносно нове. Культура апарт-готелів, яка в Європі формувалася десятиліттями, в Україні набирає обертів лише зараз, і як не парадоксально, частково завдяки обставинам воєнного часу.

Обмеження на виїзд, внутрішнє переміщення населення та зростання внутрішнього туризму сформували стійкий попит на якісне короткострокове проживання, особливо в західних регіонах. Карпатські курорти у тому ж Ужгороді чи Івано-Франківську фіксують стабільну заповнюваність у туристичні сезони. Київ взагалі являє собою окремий кейс, адже попит тут менш сезонний і формується переважно бізнес-аудиторією, корпоративними клієнтами та міжнародними організаціями.

Саме столиця має найбільший потенціал у середньостроковій перспективі. Київ залишається головною точкою концентрації ділової активності, і саме через нього буде проходити основний економічний імпульс післявоєнного відновлення. Це означає стабільний і платоспроможний попит на якісне сервісне проживання, незалежно від туристичного сезону.

Ризики, які не варто недооцінювати

Зрештою, треба розуміти, що готельний сегмент не може бути безризиковим, ані в Україні, ні за кордоном. Різниця лише в природі та масштабі загроз. На українському ринку учасники виділяють кілька системних блоків проблем.

Безпековий фактор

Безпосередньо впливає на туристичний потік і вартість страхування об'єктів. Логістика, кадри та операційне планування будуються з урахуванням актуальної ситуації на місцях.

Девелоперський ризик

Тут можуть спіткати такі проблеми, як незавершене будівництво, затримки введення в експлуатацію або банкрутство забудовника. Актуально для тих, хто заходить на етапі котловану. Вивчення портфеля та репутації девелопера тут не опція, а необхідність.

Операційний ризик

Пов'язаний із якістю керуючої компанії. І саме від неї залежать завантаженість, рівень сервісу та реальна дохідність об'єкта.

Зовнішні шоки

Усе, що може глобально вплинути на бізнес. Згадаємо пандемію COVID-19, яка обвалила завантаженість готелів по всьому світу до критичних позначок протягом кількох тижнів. Тому це вагомий аргумент на користь диверсифікації та вибору об'єктів із кількома незалежними джерелами попиту.

Мінімізація ризиків у цьому секторі будується на кількох принципах:

ретельний аналіз репутації та портфеля девелопера,

юридична чистота угоди,

фіксований дохід у договорі оренди,

а також перевірений оператор із підтвердженим досвідом.

Що врешті-решт визначає успіх інвестиції

Готельна нерухомість стає сегментом, де деталі вирішують більше, ніж загальна привабливість ідеї. Локація, формат, оператор, модель договору та момент входу разом та окремо впливають на кінцеву дохідність не менше, ніж ринкова кон'юнктура в цілому.

Для українського інвестора сьогодні це ще й питання горизонту планування. Ті, хто заходить у якісні проєкти зараз (тобто до повного відновлення туристичного та ділового трафіку) купують актив до того, як його ринкова вартість реалізується повністю.

Це і є логіка раннього входу: більший ризик у короткостроковій перспективі, але й вищий потенціал у довгостроковій. Готельна нерухомість не прощає поверхневого аналізу. Зате винагороджує тих, хто підходить до неї як до бізнесу, а не лише як до об'єкта на балансі.