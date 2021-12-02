Как построить в Украине успешный фармацевтический бизнес с оборотом в $75 млн в год: репортаж с завода Biopharma

Фармацевтический завод Biopharma за смену обслуживают всего 45 человек, но больше и не нужно. Ведь это производство одно из самых инновационных и технологичных в Украине: здесь автоматизированы почти все процессы. Компания - единственная в стране, которая разрабатывает и производит иммунобиологические препараты из плазмы крови, потому открытие ее завода в 2019 году назвали «историческим событием». Это действительно так, ведь в мире только 13 корпораций такого направления.

Как удалось запустить такое производство в Украине в новом выпуске на своем YouTube-канале выяснил основатель холдинга UFuture, инвестор и партнер Biopharma Василий Хмельницкий. Вместе с президентом компании Константином Ефименко предприниматель обсудил все тонкости такого бизнеса. В спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" Delo.ua показывает, как выглядит завод в Белой Церкви и приводит самые важные тезисы бизнесменов о предпринимательстве.

Завод компании Biopharma

Меньше людей, больше технологий: как все устроено на заводе «Биофармы»

За серо-красным забором на внушительной по площади ухоженной территории несколько современных зданий — это заводские мощности компании Biopharma в Белой Церкви.

Василий Хмельницкий

«Я - предприниматель, который прошел необычную бизнесовую дорогу. У меня есть много позитивных примеров компаний, которые я создал с нуля и довёл до успеха и прибыли. Периодически рассказываю о них. Например, Biopharma - специфический и очень перспективный бизнес, который мы строим более 10 лет. Уже сегодня он, как ракета, просто идет в космос, потому что им управляет мой партнер Константин Ефименко, с которым я работаю уже порядка 15 лет", - объясняет Василий Хмельницкий.

Лабораторный корпус

Рядом с производственными объектами за зеленым забором еще одно здание в процессе постройки — его успели возвести всего за полгода. Это новый лабораторный корпус компании.

"На первом этаже у нас будет современная рецепция уровня четырехзвездочного отеля. Там мы сможем принимать гостей и делегации, проводить для детей экскурсии. На втором этаже планируем разместить микробиологическую, химическую и вирусную лаборатории. На третьем будет R&D-лаборатория, которая будет заниматься дальнейшем развитием новых препаратов. Также половину этажа отведут под коворкинг для биологов и химиков", - рассказывает Константин Ефименко.

На заводе Biopharma при обороте в 75 млн долларов работает 286 человек. Средняя зарплата в компании 1500 долларов (40,9 тысяч грн). Однако завод работает всего два года, а потому персонал еще обучается. Когда процесс обучения будет завершен, средняя зарплата на производстве будет порядка 1700-2000 долларов (46,3-54,5 тысяч грн), а в офисе — 2500-3000 долларов (68,2-81,8 тысяч грн).

Внутри завод выглядит впечатляюще: вокруг абсолютная чистота, стены кругом белоснежные, везде - только современная техника. На фоне негромко жужжит оборудование. Помещение с металлическим, вычищенным до блеска лабиринтом труб оказалось вместилищем всех инженерных систем завода - они соединяют завод. Но несмотря на внушительные инвестиции в 150 млн долларов, площадь завода составляет всего 5000 квадратных метров. «Сегодняшние современные заводы — это история уже не о размерах, а о интеллекте и технологиях», - объясняет президент компании.

Инженерные системы завода

По его словам, современный завод — это больше компьютеров, датчиков и контроллеров, чем людей. В помещениях действительно пустовато и почти нет персонала. «Все удивляются, говорят: «Завод-то не работает, где сотрудники?». А завод работает — семь дней в неделю, 24 часа в сутки», - говорит Ефименко.

Однако на производстве все же есть задачи не только для машин, но и для человека. Возле каждого оборудования стоит датчик, который показывает всю информацию о работе системы. Раз в три часа помещение обходит работник, который мониторит эти данные. «В основном он следит, чтобы здесь не ходили посторонние и никто не вмешивался в работу оборудования. Система сама себя настраивает, а сотрудник меняет ее параметры только, если возникает какая-либо критичная ситуация», - говорит глава «Биофармы».

Сотрудник завода мониторит данные систем

Всего за смену вместе с сервисной службой здесь работает 45 человек. На заводе автоматизированы все процессы, поэтому задача человека состоит только в том, чтобы контролировать корректную работу приборов и отсутствие сбоев.

В помещениях завода работают целые системы из цистерн, трубок и проводков. «Это оборудование стоит 1,5 млн евро, - показывает на одну из систем Ефименко. - А в этих баках — смола, сорбент. Это расходный материал, которого хватает на год». По его словам, все оборудование в комнате стоит около 12,5 млн евро.

Оборудование стоимостью 12,5 млн евро

Какой объем и особенности рынка производства препаратов из плазмы

Президент компании отмечает, что в 2020 году объем рынка иммунобиологических препаратов из плазмы составил 29 млрд долларов. Причем каждый год цифра растет на 7-8% и в объеме, и в долларах, поскольку применение таких препаратов становится все шире и шире.

Сегодня мир заготавливает 60 млн литров плазмы в год — по объему это как 20 плавательных олимпийских бассейнов. 75% всего мирового объема плазмы производит США.

Василий Хмельницкий и Константин Ефименко

"Ряд болезней — первичный и вторичный иммунодефицит, некоторые неврологические заболевания — нельзя лечить ничем, кроме иммуноглобулина. Мы берем плазму 3500 людей, смешиваем ее в большом реакторе на 2600 литров, а потом идет 12-дневный сложнейший биотехнологический цикл", - рассказывал об особенностях производства Ефименко.

Глава Biopharma о том, как запускал производство и планах на будущее

Василий Хмельницкий отмечает: недавно Ефименко признался — если бы знал, насколько сложно будет организовать производство, побоялся бы этим заниматься. Но тот все же поставил цель, завязал игру, а сталкиваясь с проблемами - решает их и идет дальше.

«Если бы в 2016 году, когда на этом месте еще были экскаваторы и все только начинали строить, меня бы повезли в Германию, показали уже работающий завод и дали денег, чтобы я построил такой же, я бы отказался. Мы ввязались в этот проект, поскольку не до конца понимали все сложности, но так устроена жизнь — чтобы перейти на следующий уровень, эти сложности надо преодолеть», - констатирует глава компании.

Константин Ефименко

По словам Хмельницкого, проект развивают уже около 17 лет и на протяжении этого времени все деньги инвестируют в продукт. Чтобы выкупить долю других партнеров «Биофармы» и остаться с Ефименко партнерами 50/50, они даже продали партнерам-американцам одно из производств, хотя им и очень хотелось забрать полученные деньги.

«Тогда около получаса мы были астрономически богатыми людьми и чувствовали это веяние независимости и свободы, которое дают большие деньги», - шутит президент Biopharma.

Задача Biopharma - за следующие пять лет войти в ТОП-6 мировых компаний.

А следующий шаг — построить завод на другом континенте. "Самое главное — не потерять веру в свой проект и свои силы, поскольку наваливаются даже не сотни, а тысячи разных трудностей. Соответственно ты обязан принимать тысячи решений. Почему нужно иметь партнера? Когда уже кажется, что нет сил, важно посоветоваться с человеком, который на другой волне, имеет отличающийся жизненный опыт и может посоветовать, поддержать или даже воодушевить", - уверен Ефименко.

Какие качества важны для начинающих предпринимателей

Президент Biopharma рассказал и том, как начинался его путь в бизнесе. По его словам, он был предприимчивым с детства, а первые деньги заработал на сборе и сдаче бутылок. "Одна бутылка стоила 20 копеек, а лимонад «Дюшес» или «Буратино» - 35 копеек. Формула была простая: две бутылки сдал, купил бутылку лимонада, а за пять копеек взял пирожок", - вспоминает Ефименко. Говорит, что не задумывался о том, что собирать бутылки — не престижно, а думал о вкусе «Дюшеса». По сегодняшний день если выбирать между сегодняшним благополучием и перспективой, глава компании всегда выбирает второе.

Он уверен, что начать бизнес со стройки условной «Биофармы» - невозможно и не нужно. Например, Ефименко начал карьеру в страховой компании и проработал там четыре года. "Мы консолидировали 35% акций «Укргазпромбанка». За управление в этом бизнесе я получил долю. Когда я уходил, у меня было 4,5% акций страховой компании и 1,5% акций банка — я их продал", - поделился глава компании.

Константин Ефименко

Первое, что я он посоветовал молодым предпринимателям — разобраться в себе и действовать. "Если вы чувствуете в себе задатки предпринимателя — думаю, примерно 10% людей их чувствуют — надо просто брать и делать. Лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано", - считает Ефименко.

Отмечает он и важность получения фундаментального образования. "Но когда вы учитесь в последнем классе школы, когда вы только поступили в университет, на содержании у родителей и у вас нет каких-либо обязательств, нужно все пробовать. Здесь важны два качества — любопытство и упорство. Не надо искать клише или быть на кого-то похожим. Я знаю тех, кто начал бизнес в 14 лет, и тех, кто в 18, в 22 и в 45. При этом они одинаково успешны. Чем хорош бизнес — тут нет правил, может сработать все", - уверен Ефименко.

С ним согласен и Василий Хмельницкий. Он и Ефименко одинаково успешны из-за своего упорства, несмотря на то, что глава «Биофармы» с отличием закончил школу и университет, а самого Хмельницкого выгнали со школы в восьмом классе и он бросил институт на первом курсе и пошел работать.

Василий Хмельницкий

"Есть ловушка умных людей: им очень сложно начать бизнес, поскольку они постоянно пытаются все просчитать. Но я в 90% случаев начинал бизнес, не понимая всех его тонкостей, по ходу получая новые знания, находя партнеров и исправляя ошибки. Поэтому считаю, что действие — это самое важное для предпринимателя", - отмечает Хмельницкий.

Почему важно тщательно следить за своим бизнесом

Ефименко рассказал, что обычно работает около 12 часов в день, только в субботу - до пяти. При этом каждую пятницу он просматривает все свои объекты и финансовые показатели. "Если я вижу отклонения, принимаю нужные решения. У бизнеса есть свой пульс, который нужно чувствовать. Он, конечно, в цифрах. Каждую неделю я вижу оборот и вижу примерный финансовый результат", - говорит глава компании.

Он привел простой пример: если флакон стоил доллар, а теперь два, нужно поднять цену. Однако если сделать это через полгода, потерянные доллары нельзя будет вернуть. Поэтому важно тонко чувствовать свой бизнес.

О том, почему выгодно делиться бизнесом с партнерами и как правильно их подбирать, читайте на страницах спецпроекта "Свое дело с Василием Хмельницким"!