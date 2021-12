Приз Европейской киноакадемии у фильма «Куда ты идешь, Аида?» о массовом убийстве боснийских мусульман. Кому еще вручили "европейский Оскар"

Главную награду "европейского Оскара", как называют премию Европейской киноакадемии, получила боснийская военная драма режиссерки Ясмилы Жбанич «Куда ты идешь, Аида?». Картина рассказывает о массовой резне в Сребренице во время гражданской войны в Югославии. Тогда погибли более 8 тысяч мусульман.

Фильм «Куда ты идешь, Аида?», названный лучшим фильмом, получил еще две награды: за режиссуру (Ясмила Жбанич) и актерскую премию за главную женскую роль.

Сербская актриса Ясна Джуричич сыграла местную жительницу Аиду, которая работает переводчицей в миротворческом контингенте ООН. Видя, что, несмотря на присутствие "голубых касок", напряжение между сторонами конфликта растет, она делает все возможное, чтобы спасти мужа и сыновей, которым грозит гибель.

Кадр из фильма «Куда ты идешь, Аида?»

В 1995 году сербские подразделения напали на зону безопасности ООН, в результате чего погибли свыше 8 тысяч мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман. Международный Гаагский трибунал квалифицировал как геноцид.

Ранее «Куда ты идешь, Аида?» был номинирован на «Оскар-2020» как лучший фильм на иностранном языке, но награду получила лента «Еще по одной», которая также была признана Европейской киноакадемией лучшим фильмом 2020.

Сейчас режиссерка Ясмила Жбанич работает над экранизацией видеоигры The Last of Us для HBO.

Энтони Хопкинс – лучший актер («Отец»)

Кадр из фильма "Отец"

Приз в категории «Лучший актер» получил Энтони Хопкинс, сыгравший главного героя в драме французского режиссера Флориана Зеллера "Отец", которая рассказывает о страдающем деменцией пожилом человеке. Ранее актер стал обладателем "Оскара" за эту роль.

Хопкинс сыграет у Зеллера в его новом фильме «Сын», который станет завершением «семейной трилогии», включающей ленты «Мать» и «Отец».

Фильм "Отец" получил еще одну награду за лучший сценарий, который написал режиссер фильма Флориан Зеллер с Кристофером Хэмптоном.

Лучшие комедия и анимация

Приз за лучшую комедию присужден трагикомедии "Ниндзя-ребенок" норвежской режиссерки Ингвилд Све Фликке.

Лучшей анимацией назван датский анимационный документальный фильм «Побег», снятый Йонасом Поэром Расмуссеном.

«Побег» получил награду и в номинации "Лучший документальный фильм". Претендентами на награду были еще четыре ленты: украинская картина «Бабий Яр» Сергея Лозницы, немецкая "Господин Бахман и его класс" Марии Шпет, шведская «Самый красивый мальчик в мире» Кристины Линдстром и «Укрощение сада» Саломе Джаши (Швейцария, Германия).

Награда кинокритиков у "Девушки, подающей надежды"

Приз в секции European Discovery - Prix Fipresci присудили "Девушке, подающей надежды". Американская драма с элементами чёрной комедии является режиссерским дебютом Эмиральды Феннел. Главная героиня (Кэри Маллиган) мстит за свою лучшую подругу, ставшую жертвой изнасилования.

Другие лауреаты премии Европейской киноакадемии

Лучшим коротким метром стала работа «Мой дядя Тудор» молдавской режиссерки Ольги Луковниковой, уже имеющей «медведя» Берлинале.

Фильм «Великая свобода» Себастьяна Майзе победил в категориях «Лучший оператор» и «Лучший саундтрек». Действие драмы «Великая свобода» разворачивается в послевоенной Германии. В центре истории — гомосексуалист, попавший в тюрьму за свою ориентацию.

У ленты «Разжимая кулаки» россиянки Киры Коваленко — приз за лучший монтаж. «Лучший звук» - у норвежской ленты «Невинные», а «Лучшие визуальные эффекты» у исландского «Агнца».

«Естественный свет» наградили за работу художника-постановщика. «Аммонит» и «Титан» стали обладателями наград в секциях «Лучшие костюмы» и «Лучшие прически и макияж».

Приз за инновационное повествование получил британский режиссер Стив Маккуин за сериал "Топорик".