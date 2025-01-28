Безпечні інвестиції. Чому стартувати в крипті краще з наставником

Популярність крипти підштовхує все більшу кількість людей стартувати в цій сфері. Це добре, проте є один важливий нюанс. Деякі люди вважають, що їм достатньо самоосвіти. Кілька відео на YouTube та статей у профільних медіа – і все, можна вкладати гроші. Саме через це, на мій погляд, в результаті починає ширитися думка про те, що світ крипти підступний та небезпечний. Насправді ж, як і у будь-якій сфері нашого життя, просто потрібно заручитися критичним мисленням та підтримкою професіональних наставників.

Олександр Орловський, засновник криптоспільноти Financial Freedom Academy (FFA)

Крок у невідоме

Незнання ризиковане. Ви не сідаєте за кермо, не вміючи водити. Не стрибаєте з парашутом, не пройшовши інструктаж. Є безліч аналогій, які підкреслюють важливість: а) знань; б) досвіду; в) наставництва професіонала під час закріплення цих знань та здобуття цього досвіду.

Я знаю достатньо прикрих прикладів, коли люди без системної підготовки вкладають гроші, витрачають свій час і в результаті цілком закономірно втрачають інвестиції. Повноцінна криптоосвіта, яка розкладає всі процеси по поличкам, готує вас до викликів та надає супровід досвідченого ментора та аналітика, значно зменшує ризики. І таке навчання беззаперечно можна вважати першою інвестицією в свій фінансовий успіх.

Вчитись, щоб заробляти

Навчання роботі на крипторинку – це база для успішного інвестування, яка мінімізує ризики втрати коштів. Як цього досягати?

Технічні знання та навички. Наприклад, основа програми нашої спільноти – вивчення ринку криптовалют. Розуміти його закони та цикли, вміти аналізувати, проводити фінансові операції, працювати з біржами та криптогаманцями – наші учні отримують комплексні знання від нуля до професійного рівня.

Soft skills. Ми допомагаємо розвинути риси, важливі для продуктивної роботи з крипторинком: витримку, спокій і здатність приймати раціональні рішення. Нетерплячість часто підштовхує криптоінвесторів до необдуманих кроків. Вони хочуть все й одразу, але стабільний заробіток в крипті – це часто гра вдовгу. А внутрішній спокій потрібний, аби не сприймати близько до серця неприборкану поведінку крипторинку. Він волатильний і його коливання у новачка можуть викликати бурхливу реакцію. Проте під час навчання студенти встигнуть побачити і відчути десятки різних ситуацій, якій допоможуть їм налаштуватись на правильну роботу – розмірену та спокійну.

Проактивна участь менторів у заробітку студентів. Наші наставники зацікавлені, аби студенти заробляли більше. Навіть фінансово – від успіхів групи залежить заробіток ментора. Це інструмент, який допомагає нам мотивувати викладачів бути максимально залученими у процес становлення студента як ефективного криптоінвестора. Тому вони завжди на зв’язку, перевіряють завдання, відповідають на питання, щотижня розбирають конкретні теми в Zoom і шукають нові, актуальні шляхи примноження прибутку.

Заробляти під час навчання

Ком’юніті FFA – це спільнота криптоінвесторів-практиків. Ми глибоко знаємось на теорії, інакше не досягли б своїх результатів, а це понад $8 000 000 прибутку в 2024 році. Проте ми не просто накопичуємо знання, а й відточуємо їх в реальній роботі – корегуємо стратегії, слідкуємо за ринком, відслідковуємо зміни. Коли студенти приходить вчитись до будь-якої з програм Financial Freedom Academy, ми вчимо їх діяти, як робимо самі – вони стають частиною спільноти однодумців, налаштованих на успіх.

Наші студенти отримують прибутки ще під час навчання. Ця інформація відкрита для всіх – на нашому дашборді постійно оновлюємо дані про заробіток учасників, щоб мотивувати інших.

Чому так відбувається? Просто ми сфокусовані на success rate учнів і постійно вдосконалюємо наші підходи. Ментори FFA постійно в пошуках нових способів заробітку та систем мотивації для студентів.

Результати заробітку студентів Crypto FFA

Як знайти свою криптошколу?

Важливо обрати перевірену та надійну спільноту, якій ви довірите свій час та гроші. Тож як переконатись, що їхня освітня програма і підтримка ком’юніті насправді допоможе вам навчитись заробляти у крипті та досягнути особистої фінансової свободи? Раджу звернути увагу на наступні речі:

Результати студентів цієї школи. Не відгуки, бо вони здебільшого про емоції. Не результати вчителів, бо вони можуть бути не дуже зацікавлені ділитись своїми знаннями чи їх знання вже застаріли – крипторинок не сталий, а трансформується в реальному часі. Потрібно дивіться на кейси тих, хто пройшов навчання – скільки студентів потоку дійсно почали заробляти, про які суми і стартові інвестиції йдеться.

Рівень сервісу та ставлення до новачків. Більшість криптошкіл орієнтовані на молодих чоловіків, які вже мають базові знання про крипторинок. Ми в FFA вчимо з азів, чого в принципі не роблять інші спільноти. Середній вік наших студентів – 39 років, і половина учасників програм FFA – жінки. Тож ми пропонуємо різні програми під різний рівень розуміння крипти, залученість в роботу чи інвесткапітал і завжди готові вчити новачків, які не мають знань про крипту.

Крипторинок – не такий складний, як здається. Так, багатьох спочатку лякає нова термінологія, необхідність вчитись працювати з біржами, аналітичними програмами.Також багато хто відчуває невпевненість через нестабільність ринку та унікальність підходів до заробітку на його інструментах. Проте і я, і викладачі Financial Freedom Academy вже пройшли цей шлях. Ми готові ділитись своїм досвідом з іншими і робимо це структуровано, системно і професійно. Кожен українець має право стати фінансово успішним, і ми допомагаємо зробити це реальністю, адже якісна освіта – це основа успіху.