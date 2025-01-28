Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,95

+0,02

EUR

44,15

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,25

42,15

EUR

44,30

44,10

ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Тип
Актуально Актуально
Категорія
Криптовалюта
Дата публікації

Безпечні інвестиції. Чому стартувати в крипті краще з наставником

Популярність крипти підштовхує все більшу кількість людей стартувати в цій сфері. Це добре, проте є один важливий нюанс. Деякі люди вважають, що їм достатньо самоосвіти. Кілька відео на YouTube та статей у профільних медіа – і все, можна вкладати гроші. Саме через це, на мій погляд, в результаті починає ширитися думка про те, що світ крипти підступний та небезпечний. Насправді ж, як і у будь-якій сфері нашого життя, просто потрібно заручитися критичним мисленням та підтримкою професіональних наставників.

Фото 2 — Безпечні інвестиції. Чому стартувати в крипті краще з наставником
Олександр Орловський, засновник криптоспільноти Financial Freedom Academy (FFA)

Крок у невідоме

Незнання ризиковане. Ви не сідаєте за кермо, не вміючи водити. Не стрибаєте з парашутом, не пройшовши інструктаж. Є безліч аналогій, які підкреслюють важливість: а) знань; б) досвіду; в) наставництва професіонала під час закріплення цих знань та здобуття цього досвіду.

Я знаю достатньо прикрих прикладів, коли люди без системної підготовки вкладають гроші, витрачають свій час і в результаті цілком закономірно втрачають інвестиції. Повноцінна криптоосвіта, яка розкладає всі процеси по поличкам, готує вас до викликів та надає супровід досвідченого ментора та аналітика, значно зменшує ризики. І таке навчання беззаперечно можна вважати першою інвестицією в свій фінансовий успіх.

Вчитись, щоб заробляти

Навчання роботі на крипторинку – це база для успішного інвестування, яка мінімізує ризики втрати коштів. Як цього досягати?

Технічні знання та навички. Наприклад, основа програми нашої спільноти – вивчення ринку криптовалют. Розуміти його закони та цикли, вміти аналізувати, проводити фінансові операції, працювати з біржами та криптогаманцями – наші учні отримують комплексні знання від нуля до професійного рівня.

Soft skills. Ми допомагаємо розвинути риси, важливі для продуктивної роботи з крипторинком: витримку, спокій і здатність приймати раціональні рішення.  Нетерплячість часто підштовхує криптоінвесторів до необдуманих кроків. Вони хочуть все й одразу, але стабільний заробіток в крипті – це часто гра вдовгу. А внутрішній спокій потрібний, аби не сприймати близько до серця неприборкану поведінку крипторинку. Він волатильний і його коливання у новачка можуть викликати бурхливу реакцію. Проте під час навчання студенти встигнуть побачити і відчути десятки різних ситуацій, якій допоможуть їм налаштуватись на правильну роботу – розмірену та спокійну.

Проактивна участь менторів у заробітку студентів. Наші наставники зацікавлені, аби студенти заробляли більше. Навіть фінансово – від успіхів групи залежить заробіток ментора. Це інструмент, який допомагає нам мотивувати викладачів бути максимально залученими у процес становлення студента як ефективного криптоінвестора. Тому вони завжди на зв’язку, перевіряють завдання, відповідають на питання, щотижня розбирають конкретні теми в Zoom і шукають нові, актуальні шляхи примноження прибутку.

Заробляти під час навчання

Ком’юніті FFA – це спільнота криптоінвесторів-практиків. Ми глибоко знаємось на теорії, інакше не досягли б своїх результатів, а це понад $8 000 000 прибутку в 2024 році. Проте ми не просто накопичуємо знання, а й відточуємо їх в реальній роботі – корегуємо стратегії, слідкуємо за ринком, відслідковуємо зміни. Коли студенти приходить вчитись до будь-якої з програм Financial Freedom Academy, ми вчимо їх діяти, як робимо самі – вони стають частиною спільноти однодумців, налаштованих на успіх.

Наші студенти отримують прибутки ще під час навчання. Ця інформація відкрита для всіх – на нашому дашборді постійно оновлюємо дані про заробіток учасників, щоб мотивувати інших. 

Чому так відбувається? Просто ми сфокусовані на success rate учнів і постійно вдосконалюємо наші підходи. Ментори FFA постійно в пошуках нових способів заробітку та систем мотивації для студентів. 

Фото 3 — Безпечні інвестиції. Чому стартувати в крипті краще з наставником
Результати заробітку студентів Crypto FFA

Як знайти свою криптошколу?

Важливо обрати перевірену та надійну спільноту, якій ви довірите свій час та гроші. Тож як переконатись, що їхня освітня програма і підтримка ком’юніті насправді допоможе вам навчитись заробляти у крипті та досягнути особистої фінансової свободи? Раджу звернути увагу на наступні речі:

Результати студентів цієї школи. Не відгуки, бо вони здебільшого про емоції. Не результати вчителів, бо вони можуть бути не дуже зацікавлені ділитись своїми знаннями чи їх знання вже застаріли – крипторинок не сталий, а трансформується в реальному часі. Потрібно дивіться на кейси тих, хто пройшов навчання – скільки студентів потоку дійсно почали заробляти, про які суми і стартові інвестиції йдеться.

Рівень сервісу та ставлення до новачків. Більшість криптошкіл орієнтовані на молодих чоловіків, які вже мають базові знання про крипторинок. Ми в FFA вчимо з азів, чого в принципі не роблять інші спільноти. Середній вік наших студентів – 39 років, і половина учасників програм FFA – жінки. Тож ми пропонуємо різні програми під різний рівень розуміння крипти, залученість в роботу чи інвесткапітал і завжди готові вчити новачків, які не мають знань про крипту. 

Крипторинок – не такий складний, як здається. Так, багатьох спочатку лякає нова термінологія, необхідність вчитись працювати з біржами, аналітичними програмами.Також багато хто відчуває невпевненість через нестабільність ринку та унікальність підходів до заробітку на його інструментах.  Проте і я, і викладачі Financial Freedom Academy вже пройшли цей шлях. Ми готові ділитись своїм досвідом з іншими і робимо це структуровано, системно і професійно. Кожен українець має право стати фінансово успішним, і ми допомагаємо зробити це реальністю, адже якісна освіта – це основа успіху.