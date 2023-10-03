Глобальний виклик: чому Україна не може дотримуватися світових трендів ринку праці. Принаймні поки що.

Пандемія переписала правила глобальної світобудови, критичним чином вплинувши на економіку, ділову активність і ринок праці. В Україні наслідки ковіду вже майже не відчутні, але тільки тому, що нам довелося зіткнутися з більшим злом. Утім, світ продовжує оговтуватися від пандемії, пожинаючи плоди нових трендів, які задаватимуть тон майбутнього.

Одна з таких тенденцій, що стала популярною у 2022 році на Заході, — «тихе» звільнення. Зараз вона лише набирає обертів за кордоном. Це не звільнення у класичному розумінні. Це підхід до роботи, за якого робітник працює лише у межах своїх обов’язків і функціоналу, і нічого більше. Він не погоджується на понаднормові години чи на додаткові завдання від керівника. Співробітник продовжує ходити на роботу, дотримуватися трудової дисципліни, працювати, але не перепрацьовувати.

Одна з таких тенденцій, що стала популярною у 2022 році на Заході, — «тихе» звільнення. Зараз вона лише набирає обертів за кордоном

«Тихе» звільнення народилося, коли вся ділова активність затихла. Коли кожен з нас залишився вдома, звикаючи до нових дистанційних інструментів роботи, зрештою до роботи «з дивана». Авжеж це вплинуло на добробут як компаній, так і працівників. З іншого боку, багато хто зрозумів, що комфортні умови роботи у «домашньому ритмі» жодним чином не впливають на ефективність роботи, навпаки, оптимізують фінансові витрати і мобілізують зусилля.

Розчарування в ідеї, що компетентність і стовідсоткова віддача — запорука успіху, кар’єрного зростання та високої зарплати, є зрозумілим. Робота — це лише частина життя, вона не має поглинати нас із головою. Але навряд чи з таким підходом можна досягти успіху. І цей феномен виглядає дещо приреченим в українських реаліях. В умовах широкомасштабної війни українці просто не можуть собі дозволити робити лише те, що від них вимагають. Кожен із нас має робити все і навіть трохи більше. Значно більше. Тільки так ми можемо зупинити ворога.

Тож хороша новина полягає в тому, що «тихе» звільнення ще довго оминатиме український ринок праці. Але лише до того моменту, коли українська економіка не стабілізується, а рани, завдані війною, не загояться.

Сьогодні український ринок праці обумовлює інший тренд — потужний відтік кадрів за кордон. Цей відтік зумовлений передусім широкомасштабною війною. Зупинити його зараз майже неможливо, адже кожен з нас найперше дбає про безпеку. Вижити й захистити себе і своїх дітей — це базова потреба суспільства, яке воює. Але все ж таки український бізнес може запропонувати дещо, для того, щоб вберегти цінних співробітників.

Сьогодні український ринок праці обумовлює інший тренд — потужний відтік кадрів за кордон.

Усі ці інструменти нерозривно пов’язані з міжнародними трендами управління людським капіталом. Зрештою, нестача талантів — це глобальний виклик, який переростає у справжню холодну війну за таланти, яка у глобалізованому світі не має ані кордонів, ані правил. Привабливою для потенційного цінного працівника буде та компанія, яка пропонує хороші умови для кар’єрного зростання, гнучкий і гібридний формат роботи, сприятливе робоче середовище, високу корпоративну культуру. Компанії мають пропонувати своїм співробітникам можливості для зростання, навчання та розвитку особистісного потенціалу.

Інший тренд, який обумовлюватиме ринок праці недалекого майбутнього, — диджиталізація, яка перепише підходи до величезної кількості професій. Але цифровізація повинна стати не головним конкурентом цінних кадрів, а їхнім надійним соратником. Автоматизація повинна не заміняти людей, а допомагати їм виконувати свою роботу ефективніше та продуктивніше. Бізнес-середовище має підготуватися до відмови від традиційних обмежень, сповідувати різноманітність і не цуратися інакшості. Бо таким є сучасний світ — унікальним.

Інший тренд, який обумовлюватиме ринок праці недалекого майбутнього, — диджиталізація, яка перепише підходи до величезної кількості професій

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