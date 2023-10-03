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Глобальний виклик: чому Україна не може дотримуватися світових трендів ринку праці. Принаймні поки що.
Пандемія переписала правила глобальної світобудови, критичним чином вплинувши на економіку, ділову активність і ринок праці. В Україні наслідки ковіду вже майже не відчутні, але тільки тому, що нам довелося зіткнутися з більшим злом. Утім, світ продовжує оговтуватися від пандемії, пожинаючи плоди нових трендів, які задаватимуть тон майбутнього.
Одна з таких тенденцій, що стала популярною у 2022 році на Заході, — «тихе» звільнення. Зараз вона лише набирає обертів за кордоном. Це не звільнення у класичному розумінні. Це підхід до роботи, за якого робітник працює лише у межах своїх обов’язків і функціоналу, і нічого більше. Він не погоджується на понаднормові години чи на додаткові завдання від керівника. Співробітник продовжує ходити на роботу, дотримуватися трудової дисципліни, працювати, але не перепрацьовувати.
«Тихе» звільнення народилося, коли вся ділова активність затихла. Коли кожен з нас залишився вдома, звикаючи до нових дистанційних інструментів роботи, зрештою до роботи «з дивана». Авжеж це вплинуло на добробут як компаній, так і працівників. З іншого боку, багато хто зрозумів, що комфортні умови роботи у «домашньому ритмі» жодним чином не впливають на ефективність роботи, навпаки, оптимізують фінансові витрати і мобілізують зусилля.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Розчарування в ідеї, що компетентність і стовідсоткова віддача — запорука успіху, кар’єрного зростання та високої зарплати, є зрозумілим. Робота — це лише частина життя, вона не має поглинати нас із головою. Але навряд чи з таким підходом можна досягти успіху. І цей феномен виглядає дещо приреченим в українських реаліях. В умовах широкомасштабної війни українці просто не можуть собі дозволити робити лише те, що від них вимагають. Кожен із нас має робити все і навіть трохи більше. Значно більше. Тільки так ми можемо зупинити ворога.
Тож хороша новина полягає в тому, що «тихе» звільнення ще довго оминатиме український ринок праці. Але лише до того моменту, коли українська економіка не стабілізується, а рани, завдані війною, не загояться.
Сьогодні український ринок праці обумовлює інший тренд — потужний відтік кадрів за кордон. Цей відтік зумовлений передусім широкомасштабною війною. Зупинити його зараз майже неможливо, адже кожен з нас найперше дбає про безпеку. Вижити й захистити себе і своїх дітей — це базова потреба суспільства, яке воює. Але все ж таки український бізнес може запропонувати дещо, для того, щоб вберегти цінних співробітників.
Усі ці інструменти нерозривно пов’язані з міжнародними трендами управління людським капіталом. Зрештою, нестача талантів — це глобальний виклик, який переростає у справжню холодну війну за таланти, яка у глобалізованому світі не має ані кордонів, ані правил. Привабливою для потенційного цінного працівника буде та компанія, яка пропонує хороші умови для кар’єрного зростання, гнучкий і гібридний формат роботи, сприятливе робоче середовище, високу корпоративну культуру. Компанії мають пропонувати своїм співробітникам можливості для зростання, навчання та розвитку особистісного потенціалу.
Інший тренд, який обумовлюватиме ринок праці недалекого майбутнього, — диджиталізація, яка перепише підходи до величезної кількості професій. Але цифровізація повинна стати не головним конкурентом цінних кадрів, а їхнім надійним соратником. Автоматизація повинна не заміняти людей, а допомагати їм виконувати свою роботу ефективніше та продуктивніше. Бізнес-середовище має підготуватися до відмови від традиційних обмежень, сповідувати різноманітність і не цуратися інакшості. Бо таким є сучасний світ — унікальним.
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Тут важливо зрозуміти одне: ті, хто адаптується до цих умов, зможуть стати лідерами у своїй галузі та досягти більшого успіху у майбутньому. І це буде добре не лише для вас, а й для України.