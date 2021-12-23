"Нафтогаз" намерен в 2022 году разместить евробонды на $1 млрд. Деньги нужны на закупку газа

НАК “Нафтогаз Украины” планирует в 2022 году разместить еврооблигации на сумму более 1 млрд долларов.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, сообщает "РБК-Украина".

По его словам, убытки в первом квартале были больше, чем прибыль во втором квартале, и только после изменения менеджмента компании удалось во втором квартале выйти на прибыль.

"Это позволит в следующем году разместить успешно свои еврооблигации и привлечь большую сумму денег, больше 1 миллиарда долларов. Плюс важно, чтобы с нами рассчитались наши контрагенты, в первую очередь предприятия ТКЭ и предприятия, которые поставляют газ населению в рамках балансирующей группы", – рассказал Витренко.

Глава "Нафтогаза" отметил, что платежи контрагентов за газ, который НАК поставит в этом отопительном сезоне, позволяют закупить его на следующий отопительный сезон.

При этом Витренко подчеркнул, что Украине не хватает собственной добычи газа.

"Мы в любом случае будем закупать газ, потому что нам не хватает собственной добычи, по крайней мере, пока не снизится потребление всех наших клиентов. Наши клиенты сейчас – это фактически все население как напрямую, так и через теплокоммунэнерго. Это, в принципе, предприятия ТКЭ, которые производят тепло не только для населения, но и для бюджетных, и для коммерческих организаций", – заявил Витренко.

Напомним, госкомпания "Нафтогаз" впервые вышла на биржу с аукционом по продаже электроэнергии, предложив базовую нагрузку на 2022 год.

"Нафтогаз" предложил базовую нагрузку на первый квартал и, в частности, на январь 2022 года. Компания предложила позиции мощностью по 25 МВт.