Ці компанії продовжують тримати економіку України в умовах повномасштабної війни, попри перепони у виробництві, логістиці та реалізації. Завдяки їм Україна продовжує функціонувати. Представляємо вашій увазі рейтинг “Топ платників податків 2024”.

Рейтинг було сформовано на основі даних щодо суми сплати податків у 2023 та першому півріччі 2024 року, отриманих від найбільших компаній-представників галузей у восьми номінаціях.

Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінації