Топ платників податків 2024
Ці компанії продовжують тримати економіку України в умовах повномасштабної війни, попри перепони у виробництві, логістиці та реалізації. Завдяки їм Україна продовжує функціонувати. Представляємо вашій увазі рейтинг “Топ платників податків 2024”.
Рейтинг було сформовано на основі даних щодо суми сплати податків у 2023 та першому півріччі 2024 року, отриманих від найбільших компаній-представників галузей у восьми номінаціях.
Ви можете проголосувати за будь-яку кількість номінантів у номінаціїНомінація №1 "Металургійна галузь" Номінація №2 "Нафтовий ритейл" Номінація №3 "АПК" Номінація №4 "Фармацевтична галузь" Номінація №5 "Ритейл" Номінація №6 "Енергетична галузь" Номінація №7 "Логістика" Номінація №8 "Тютюнова галузь"
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 14,61 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 10 млрд грн
- Дата заснування: 2006
- Кількість працівників: 60 тисяч
Метінвест – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. До структури групи входять видобувні й металургійні підприємства в Україні, Європі та США. Метінвест у I півріччі 2024 року в півтора раза збільшив сплату податків до бюджету України. Найбільша за обсягом відрахувань — плата за користування надрами, що зросла більше ніж утричі до 2,9 млрд грн. На другому місці — ЄСВ у розмірі 1,8 млрд грн, що збільшився на 19%.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 4,4 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 2,4 млрд грн
- Дата заснування: 1990
- Кількість працівників: понад 11 тисяч
Активи групи Інтерпайп переважно сконцентровані у Дніпропетровській області. Компанія займається сталеливарним виробництвом, зокрема, прокатом. Основними видами продукції є безшовні та сварні труби для водогонів, нафтогазової галузі та машинобудування, а також суцільнокатані залізничні колеса. До складу групи входять такі підприємства як: Інтерпайп Втормет, Інтерпайп Сталь, Новомосковський трубний завод, Нікопольський завод безшовних труб Ніко Тьюб, Нижньодніпровський трубопрокатний завод.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 4,1 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 2,8 млрд грн
- Дата заснування: 1934
- Кількість працівників: понад 15 тисяч
“АрселорМіттал Кривий Ріг” - металургійний комбінат, найбільше підприємство гірничо-металургійного комплексу України. Працює у складі міжнародної корпорації “АрселорМіттал”. За 2023 рік частка “АрселорМіттал Кривий Ріг” від виробництва довгомірного прокату, плоского прокату та труб становила близько 20% (19,6%). За даними компанії, у 2023 році дохід загальний від реалізації “АрселорМіттал Кривий Ріг” склав 41,85 млрд грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 1,93 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1960
- Кількість працівників: 8 тисяч
Ferrexpo є одним з лідерів українського гірничо-металургійного сектору. Компанія здійснює видобуток та збагачення залізної руди, виробництво залізорудних окатків. У 2023 році компанія отримала чистий збиток $84,8 млн. У той же час загальне виробництво залізорудної продукції склало 4,15 млн тонн, а капітальні інвестиції досягли $101 млн. Чистий прибуток компанії за 1 півріччя 2024 року становить $55 млн, загальне виробництво: 3,7 млн тонн, а сума капітальних інвестицій складає $55 млн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 564,75 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 262,63 млн грн
- Дата заснування: 2000
- Кількість працівників: 1467
Сентравіс продакшн Юкрейн виробляє безшовні нержавіючі труби для автомобілебудування, нафтохімічної та газової промисловості, суднобудування, аерокосмічної галузі, атомної та теплової енергетики. За підсумками 2023 року компанія отримала чистий збиток на суму 384 664 тисяч грн. При цьому обсяг виробництва за 2023 рік склав 12 412 тон.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 15,6 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 9,74 млрд грн
- Дата заснування: 1999
- Кількість працівників: понад 10 тисяч
ОККО є одним з лідерів ринку паливного ритейлу України. Частка компанії у паливному роздробі України за підсумками 2023 року складає приблизно 20%. У 2023 році понад 40% усіх сплачених галуззю податків припадало на ОККО. За час повномасштабної війни компанія спрямувала на підтримку ЗСУ й проєкти відновлення України понад 2 млрд грн, у тому числі 1,3 млрд грн за 2023 рік. Під брендом ОККО нині діє більш як 400 АЗК по всій Україні. Обсяг імпорту пального у 2023 році перевищив 1 млн тонн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 661,18 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 486,97 млн грн
- Дата заснування: 2008
- Кількість працівників: 2085
SOCAR - бренд, що належить найбільшій вертикально-інтегрованій нафтогазовій корпорації Азербайджану – Державній нафтовій компанії Азербайджанської Республіки. SOCAR Energy Ukraine активно розвиває мережу автозаправних комплексів преміум-класу під брендом SOCAR. Компанія має 4 модернізовані нафтобази, 21 бензовоз об’ємом від 11 до 36 тисяч літрів у власному автопарку компанії. Потужності SOCAR представлені у в 9 областях і 27 населених пунктах України.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 1,5 млрд. грн.
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 1,2 млрд грн
- Дата заснування: 2013 (в Україні — з 2015)
- Кількість працівників: понад 1700
AMIC ENERGY – австрійська компанія, що керує мережею з 470 мобільних та стаціонарних заправок та 20 зарядних станцій для електромобілей у Австрії, Латві, Литві, Польщі та Україні. Штаб-квартира компании находится у Відні. За перше півріччя 2024 року компанія сплатила 1,19 млрд грн у вигляді податків при імпорті нафтопродуктів, а ще 174 млн грн становили податкові зобов’язання від операційної діяльності. У порівнянні з аналогічним періодом 2023 року, загальна сума сплачених податків зросла майже втричі.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 6,03 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 3,7 млрд грн
- Дата заснування: 1996
- Кількість працівників: 32 тисячі, з них в Україні — 28 тисяч
"МХП" — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та на Балканах, експортує продукцію в понад 70 країн світу. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Чистий прибуток компанії МХП у 2023 році склав $142 млн при виторгу $3 млрд, в той час як 2022 рік компанія завершила зі збитками у $231 млн
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 4,35 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1995
- Кількість працівників: до 11 тисяч
"Кернел" до повномасштабної війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експортом (близько 12%). Займається вирощуванням та реалізацією агропродукції, є одним з найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Чистий прибуток "Кернелу" за 2023 фінансовий рік (липень-червень) становив $299 млн, тоді як попередній рік компанія завершила із чистим збитком $41 млн. Виручка агрохолдингу за 2023 ФР досягла $3,5 млрд.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 2,31 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 1,17 млрд грн
- Дата заснування: 1993
- Кількість працівників: до 7 тисяч
"Астарта" - агропромисловий холдинг, один за найбільших виробників цукру в Україні та Європі. Виробляє до 20% промислового молока в Україні, має власний біогазовий комплекс. У 2023 році отримав €62 млн чистого прибутку при €620 млн виручки.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 1,41 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 2019
- Кількість працівників: 2500
"Контінентал Фармерз Груп" управляється компанією SALIC (належить Фонду державних інвестицій Саудівської Аравії), до 2018 року мав назву “Агрохолдинг "Мрія". Займається вирощуванням зернових та олійних культур, є найбільшим в Україні виробником картоплі. Зараз створює власний залізничний парк та розширює зерно трейдинговий сегмент.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 0,7 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 0,3 млрд грн
- Дата заснування: 2015
- Кількість працівників: 4119
Є відокремленим аграрним підрозділом компанії “Епіцентр К”. Займається вирощуванням зернових та олійних культур, виробництвом борошна та молочним скотарством. Має одну з найбільших в Україні мереж елеваторів, займається зернотрейдингом та має власний логістичний парк.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 914,6 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 687,5 млн грн
- Дата заснування: 1925
- Кількість працівників: 2800
За даними Proxima Research, у 2023 році за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні фармацевтична компанія Farmak є лідером ринку лікарських засобів України. Компанія виготовляє та реалізує продукцію в Україні, а також експортує її до 60 країн світу. Серед них – 15 країн ЄС, країни Центральної та Південної Америки, Близького Сходу, Азії, Африки й Австралії. Наприкінці 2024 року Famak відкриває виробництво в Іспанії, де буде виготовляти складні генеричні лікарські засоби, серед яких анестезія, антитромботичні лікарські засоби, гормони системного застосування, психолептики, лікарські засоби для захворювань серцево-судинної системи, антипсихотичні ліки тощо.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 631,5 млн грн.
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 326,4 млн грн
- Дата заснування: 1930
- Кількість працівників: 1227
Фармацевтична компанія “Дарниця” є одним з лідерів виробництва фармацевтичної продукції в Україні. За підсумками 2023 року чистий прибуток корпорації становив 1,39 млрд грн. При цьому обсяги виробництва фармацевтичної продукції становили 160,3 млн упаковок. За перше півріччя 2024 року компанія сплатила 145 млн грн податку на прибуток, що на 60% більше у порівнянні з минулим роком.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 551,4 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 215 млн грн
- Дата заснування: 1997
- Кількість працівників: 369
Тева в Україні є найбільшою міжнародною фармацевтичною компанією та однією з лідерів фармацевтичної галузі в Україні. Компанія виробляє для українських пацієнтів понад 260 генеричних та інноваційних лікарських засобів, які застосовуються в більшості ключових терапевтичних напрямків. Чистий дохід від реалізації продукції у 2023 році: 3,34 млрд грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 525,7 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 330,7 млн грн
- Дата заснування: 2005
- Кількість працівників: 2470
Корпорація “Артеріум” здійснює дистрибуцію та маркетинг лікарських засобів, медичних виробів, дієтичних добавок, ветеринарних та косметичних виробів під ТМ “Артеріум”. За 2023 рік чистий прибуток компанії склав 686 млн. грн, обсяг продажів 5,3 млрд грн або 71,3 млн упаковок продукції. Минулого року розпочалися продажі продукції ТМ “Артеріум” у країнах ЄС, зокрема у Латвії та Польщі, а також у Туркменістані.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 410,7 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 209 млн грн
- Дата заснування: 1994
- Кількість працівників: 1131
Група фармацевтичних компаній “Кусум” здійснює оптову торгівлю лікарськими засобами та їх виробництво. За 2023 рік чистий дохід від реалізації товарів та послуг склав 3,195 млрд грн. За той же період чистий прибуток компанії становив 284 млн грн. Обсяги виробництва на території України за підсумками 2023 року у грошовому еквіваленті склав 650 млн грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 251,2 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 129,4 млн грн
- Дата заснування: 1992
- Кількість працівників: 873
“ІнтерХім” здійснює виробництво фармацевтичної продукції, а також проводить наукові дослідження та розробку оригінальних фармацевтичних субстанцій. За 2023 рік чистий прибуток ТДВ “ІнтерХім” 344,55 млн грн. У той же час обсяги виробництва у грошовому еквіваленті склали 1,335 млрд грн. За час повномасштабної війни компанія спрямувала на допомогу силам оборони понад 250 млн грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 1,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 874 млн грн
- Дата заснування: 2005
- Кількість працівників: 4500
COMFY - одна з найбільших мереж магазинів побутової техніки та електроніки в Україні. Станом на липень 2024 року мережа Comfy налічувала 104 магазини. COMFY є соціально відповідальною компанією - загальний обсяг підтримки військових та волонтерів від початку повномасштабного вторгнення перевищив 140 млн грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 25,06 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 13,26 млрд грн
- Дата заснування: 1993
- Кількість працівників: 56 тисяч
АТБ є найбільшим роботодавцем галузі роздрібної торгівлі. Мережа АТБ нараховує 1226 супермаркетів у різних куточках України. Минулого року компанія відсвяткувала 30-річчя благодійним марафоном, зібравши донат для ЗСУ на суму 168 млн грн. Загальна сума благодійної допомоги за час війни від АТБ українським захисникам, медичним закладам, постраждалому цивільному населенню тощо вже сягає майже 2 млрд грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 9,61 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024го: немає даних
- Дата заснування: 1997
- Кількість працівників: понад 50 тисяч
Бізнес-інтереси групи охоплюють продуктовий та непродуктовий ритейл, виробництво продуктів, логістику, банківський, ресторанний, ІТ, туристичний та інші бізнеси. Має понад 600 торговельних точок на всій території країни та понад 35 000 найменувань товарів. У продуктовому ритейлі широко представлена мережами супермаркетів “Сільпо”, Fozzy Cash & Carry, “Фора” та продуктовими крамницями “Thrash!”.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 1,1 млрд грн.
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 700 млн грн
- Дата заснування: 2003
- Кількість працівників: 7,5 тисяч
VARUS входить у ТОП-10 представників продуктового ритейлу України. Виторг компанії у 2023 році зріс на 20,6% до 17,5 млрд грн. У той же час прибуток компанії сягнув 140,7 млн грн. Мережа налічує 109 супермаркетів у найбільших містах України: Дніпро, Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя та Одеса. Щоденно у VARUS здійснюють покупки більш ніж 260 000 клієнтів.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 3,16 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 2,07 млрд грн
- Дата заснування: 2002
- Кількість працівників: 14 068
Мережа магазинів EVA – найбільша drogerie-мережа України, заснована 2002 року у Дніпрі. Пропонує широкий асортимент товарів декоративної косметики, товари по догляду за обличчям і тілом, побутові товари тощо. Мережа EVA налічує понад 1080 торгових точок. Крім того компанія розвиває власний інтернет-магазин EVA.UA який входить до переліку найпотужніших українських e-commerce-майданчиків. У 2024 році інтернет-магазин повноцінно запрацював як маркетплейс. Виторг ТОВ “РУШ”, що є оператором мережі EVA, за 2023 рік становив 21 млрд грн. Операційний прибуток компанії у звітному році склав 3.1 млрд грн, чистий прибуток – 2.1 млрд грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 590 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 378 млн грн
- Дата заснування: 1997
- Кількість працівників: 1520
Група BROCARD — лідер парфумерно-косметичного ринку України, найбільша в країні парфумерно-косметична мережа в сегменті luxury. Має 66 фізичних магазинів, які розташовані у найбільших ТРЦ 22-х українських міст, інтернет-магазин та мобільний застосунок BROCARD, що успішно розвиваються. Асортимент — більше 350 світових преміальних марок, 46 українських брендів. У програмі лояльності зареєстровано понад 3 млн клієнтів. Загальний обіг у 2023 році сягнув 3,5 млрд грн. BROCARD - відповідальний бізнес. Загальна сума допомоги Силам оборони України становить вже 215 млн грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 7,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 3,9 млрд грн
- Дата заснування: 2003
- Кількість працівників: 33,25 тисяч
Група компаній та найбільший непродуктовий ритейлер України. Володіє найбільшою в Україні мережею торговельних центрів “Епіцентр” та онлайн-магазином Epicentrk.ua. Група є лідером у сегменті роздрібної торгівлі товарами для дому та ремонту на ринку. Група компаній також має активи у виробництві товарів та у аграрному секторі. Загальний оберт за 2023 рік склав 84,4 млрд грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 564 млн грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 431 млн грн
- Дата заснування: 1994
- Кількість працівників: 2500
Фокcтрот - одна з найбільших мереж електроніки та побутової техніки в Україні. 2023 рік став для компанії періодом відродження та активного розвитку. Чистий прибуток за минулий рік склав 12,651 млн грн без ПДВ. За рік мережа відкрила 8 магазинів, перевершивши оголошені на початку року планові показники майже удвічі. Протягом 2023 року кількість міст, де представлені магазини мережі, збільшилася з 63 до 67. Компанія Фокстрот реалізує власні соціальні проєкти, а також долучається до важливих благодійних ініціатив. Загальна сума допомоги Силам оборони України на кінець 2023 року складала 20,5 млн. Наразі ця сума вже сягнула 40 млн грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 40,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 19,58 млрд грн
- Дата заснування: 2005
- Кількість працівників: 60 000
Найбільший приватний інвестор в енергетичній галузі. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів в Україні та за її межами, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 2,2 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 1,3 млрд грн
- Дата заснування: 1993
- Кількість працівників: 7946
Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України, передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж, а також адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 21 млрд грн
- Сума податкових платежів за 9 місяців 2024 року: 18,5 млрд грн
- Дата заснування: 1996
- Кількість працівників: 29 152
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків. Станом на 2024 рік компанія контролює Рівненську АЕС, Хмельницьку АЕС та Південноукраїнську АЕС, а Запорізька АЕС знаходиться в окупації з весни 2022 року. Компанія є найбільшим виробником електроенергії та забезпечує понад 50% базової генерації для енергосистеми.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 8,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1994
- Кількість працівників: 3181
Найбільша гідрогенеруюча компанія в Україні. До складу компанії входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер: Київська ГЕС та Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС-1 та Дніпровська ГЕС-2, Дністровська ГЕС та Дністровська ГАЕС, що зараз знаходиться в процесі будівництва. Є найбільшим в Україні виробником електроенергії з відновлюваних джерел, що виробляє 5,8% електроенергії в енергосистемі.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 8,74 млрд грн.
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: 4,5 млрд грн
- Дата заснування: 2001
- Кількість працівників: 35 000 + 10 000 працівників партнерів
Нова пошта надає послуги експрес-доставки населенню та бізнесу. Сума всіх податкових платежів за 6 місяців 2024 року - 8,6 млрд грн. За 9 місяців 2024 року крмпанія доставила 336 млн посилок — на 16% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Нова пошта продовжує розвивати мережу - з початку 2024 року було відкрито 5500+ нових точок сервісу, у тому числі і на прифронтових територіях. Сьогодні це найбільша мережа для клієнтів - 33 550 відділень та поштоматів. У січні-вересні 2024 року компанії групи NOVA (Нова пошта) інвестували у розвиток в Україні 4,9 млрд грн — на 40% більше, ніж за той самий період попереднього року. Також компанія власним коштом доставляє посилки із гуманітарною допомогою та для військових й інвестує в перемогу України. З початку повномасштабного вторгнення сума цих інвестицій вже перевищила 4 млрд грн. За цей час Нова пошта доставила власним коштом 2,5 млн посилок із допомогою.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 2,99 млрд грн.
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1994
- Кількість працівників: понад 60 000
АТ “Укрпошта” — єдиний національний оператор поштового зв’язку України, який охоплює всю територію України крім тимчасово окупованих територій. Компанія надає поштові, логістичні, фінансові й торговельні послуги для приватних осіб та корпоративних клієнтів. Засновником і акціонером АТ “Укрпошта” є держава. Сьогодні до складу Укрпошти входять 24 регіональні філії, Дирекція оброблення та перевезення пошти й “Автотранспошта”. За 2023 рік компанія отримала 11,6 млрд грн доходу, що на понад 12% більше за результати 2022 року. АТ "Укрпошта" в січні-березні 2024 року збільшила дохід, на 10,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року до 3,05 млрд грн, скоротивши чистий збиток у 2,1 раза до 190,3 млн грн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 30,3 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1994
- Кількість працівників: 858
Компанія “Філіп Морріс Україна” за весь час роботи на українському ринку інвестувала в економіку України понад $750 млн. У 2023 році ФМУ сплатила до бюджетів усіх рівнів понад 30 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила 400 млн грн на гуманітарні проєкти. У травні 2024 року “Філіп Морріс Україна” відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 24,71 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1999
- Кількість працівників: 810
JTI Україна здійснює виробництво та продаж тютюнових виробів. Чистий прибуток компанії на 2023 рік склав 30,76 млрд грн. З моменту заснування станом на вересень 2024 року інвестиції компанії в економіку України склали понад $400 млн.
- Сума податкових платежів за 2023 рік: 23 млрд грн
- Сума податкових платежів за півроку 2024-го: немає даних
- Дата заснування: 1994
- Кількість працівників: 625
Компанія займається виробництвом та продажем тютюнових виробів та здійснює діяльність на базі двох юридичних осіб: “Імперіал Тобакко Продакшн Україна” та «Імперіал Тобако Юкрейн». Обсяг виробництва в 2023 році склав 9,3 млрд. сигарет. Чистий дохід компанії у 2023 році становив 12,073 млрд грн.