$10 млн за робота-няню: Шварценеггер подал в суд на российскую компанию (ФОТО, ВИДЕО)

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, которая создала его робота-двойника, сообщает TMZ.

Как отмечает издание, машина умеет говорить и шевелить глазами, бровями и шеей. Она представляет собой робота-няню, которая должна следить за детьми, когда родителей нет дома.

.@Schwarzenegger"s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq