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В мире 1 час назад

$10 млн за робота-няню: Шварценеггер подал в суд на российскую компанию (ФОТО, ВИДЕО)

"Терминатор" требует выплатить ему $10 млн за использование его образа при создании робота-няни

$10 млн за робота-няню: Шварценеггер подал в суд на российскую компанию (ФОТО, ВИДЕО) $10 млн за робота-няню: Шварценеггер подал в суд на российскую компанию (ФОТО, ВИДЕО)
Арнольд Шварценеггер. Фото: Yahoo

Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, которая создала его робота-двойника, сообщает TMZ.

Как отмечает издание, машина умеет говорить и шевелить глазами, бровями и шеей. Она представляет собой робота-няню, которая должна следить за детьми, когда родителей нет дома.

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"Терминатор" требует выплатить ему $10 млн, включая прибыль с публичных показов робота, и прекратить неправомерное использование его образа.

Promobot привозил робота на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались адвокаты Шварценеггера и попросили больше не использовать образ актера для показа на публичных мероприятиях.

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Однако компания все равно привезла робота-двойника на прошедшую в феврале выставку игрушек в Нью-Йорке. При этом в Promobot заявили, что никаких исков к ним не поступало.

По информации РИА Новости, если Promobot так и не удастся договориться с представителями Шварценеггера о правах на использование его образ, кожу робота придется утилизировать.

Robo-C стоит от 20 до 50 тысяч долларов США в зависимости от предпочтений клиента, когда речь идет о настройке, сообщает Yahoo.

Promobot утверждает, что может отображать более 600 различных выражений лица.

Это не первый случай, когда образ актера используется без его согласия. Так, в 2017 году аниматрон Шварценеггера появляется в причудливой серии рекламы PPI в 2017 году.

Эта кампания обошлась PPI в 42 млн фунтов стерлингов. В тот раз Арни так же получил компенсацию за использование своего образа.

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