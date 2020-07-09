Абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от военного призыва

Украинские абитуриенты 2020 года могут получить отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Такое совместное решение приняли Офис президента, Минобразования и Генеральный штаб ВСУ, сообщает пресс-служба МОН.

Указано, что соответствующие разъяснения уже разосланы приемочным комиссиям.

Как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, в связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 года — распоряжение правительства №179-р от 26 февраля 2020 года (с изменениями от 15 апреля 2020 года).

"Пунктом 5 настоящего документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением", — подчеркнули в министерстве.

Относительно выпускников колледжей и университетов, то сообщается, что МОН совместно с Офисом президента и Генштабом наработали решения, которые позволят им, при желании, продолжить обучение на следующей ступени образования и получить отсрочку от весеннего призыва.

"Министерство образования и науки предоставило соответствующие разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые планируют продолжить свое обучение, но подлежат призыву. Предварительная регистрация позволит таким абитуриентам получить документальное подтверждение о своих намерениях и на основании справки получить отсрочку до 1 октября 2020 года", — говорится в сообщении.

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При этом в Минобразования напомнили, что 30 июня начали работу консультационные линии и приемная граждан по вступительной кампании 2020 года. Они будут работать до 15 сентября включительно.

Абитуриенты, их родители, члены приемных комиссий смогут получить ответы о проведении вступительной кампании 2020 года, в частности, регистрации электронных кабинетов и подачи заявлений, сертификатов ВНО, предоставления льгот и тому подобное.

Напомним, министр обороны Андрей Таран подписал приказ о призыве на военную службу в июне-июле 2020 года 500 офицеров запаса.

Ранее президент Владимир Зеленский перенес сроки весеннего призыва и увольнения военнослужащих срочной службы в запас с апреля-июня на май-июль 2020 года из-за коронавируса.