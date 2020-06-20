Агентство Fitch резко опустило рейтинг жизнеспособности государственного Укрэксимбанка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинг жизнеспособности (VR) государственного Укрэксимбанка (Киев) с "b-" до "ссс+".

Об этом сообщается в релизе Fitch Ratings, опубликованном в пятницу, 19 июня, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В агентстве уточняют, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) и рейтинг приоритетных необеспеченных долговых обязательств банка не зависят от данного рейтингового действия и остаются на уровне "В".

В частности, понижение рейтинга VR отражает резкое ослабление капитализации Укрэксимбанка в первом квартале 2020 года, поскольку его коэффициент основного капитала (Fitch Core Capital, FCC) снизился до 6% по итогам января-марта 2020 года с 13% в конце 2019 года.

"Это было обусловлено большими убытками, вызванными значительными рыночными рисками банка и неблагоприятными рыночными колебаниями. Прибыльность и капитализация восстановились в апреле и мае, при этом, по данной местной отчетности, примерно половина убытка за первый квартал была возмещена", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что тем не менее, капитал банка остается ограниченным на фоне вероятного ухудшения качества активов, а Укрэксимбанк — подверженным рыночному риску в среднесрочной перспективе в значительной степени.

Как сообщалось ранее, в апреле Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Укрэксимбанка на уровне "В", однако пересмотрело прогноз с "позитивного" на "стабильный".

Напомним, в декабре прошлого года Sayenko Kharenko выступила юридическим советником Акционерного общества "Государственный экспортно-импортный банк" в связи с выпуском облигаций участия в субординированном кредите (LPN) на суму $100 млн. Облигации были выпущены Biz Finance Plc, которая использовала привлеченные от выпуска средства на финансирование субординированного кредита Укрэксимбанку.

Укрэксимбанк создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (216,164 млрд грн) Укрэксимбанк занимал 3-е место среди 75 действовавших в стране банков.