Активы обанкротившегося банка "Аркада" оценили в 9 грн — Фонд гарантирования

Обанкротившийся банк "Аркада" заявил об обесценивании основных активов своего Фонда банковского управления (ФБУ) — Пенсионного фонда банковского управления по фиксированному вознаграждению, Пенсионного фонда банковского управления паевого типа и Детского фонда банковского управления.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь идет о ценных бумагах эмитента ООО "Инвестиционная компания "Базовый актив"", которые являются основными активами ФБУ. Их стоимость в целом составляет 9 грн.

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Соответствующая оценка была сделана независимым субъектом оценочной деятельности.

По информации ФГВФЛ, такое обесценивание произошло в результате невыполнения компанией "Базовый актив" своих обязательств по выплате купонного дохода и уплаты номинальной стоимости облигаций, срок погашения которых наступил.

На неоднократные требования банка по выполнению обязательств ответы от компании "Базовый актив" не поступали.

Кроме того, Нацкомиссия по регулированию по ценным бумагам и фондовому рынку запретила с 9 декабря 2020 года проводить торговлю ценными бумагами ООО "Ипотечная компания "Базовый актив".

В связи с этим, банк "Аркада" провел переоценку стоимости активов ФБУ, которая составляет в совокупности 9 (девять) гривень.

"С учетом фактического обесценения активов ФБУ, нахождения банка в процедуре ликвидации и учитывая необходимость определения нового управляющего фондов банковского управления, АО АКБ "Аркада" сообщает о приостановлении исполнения процедур, предусмотренных правилами ФБУ, в частности — расчета чистой стоимости активов и определения фактической доли участия участника в ФБУ", — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования добавили, что в случае уплаты эмитентом купонного дохода или номинальной стоимости ценных бумаг, а также их обновления, банк проведет пере​​оценку стоимости ценных бумаг, находящихся в управлении.

Пенсионный фонд банковского управления по фиксированному вознаграждению, Пенсионный фонд банковского управления паевого типа и Детский фонд банковского управления были созданы в 2002 году.

В Фонде гарантирования отмечают, что особенность этих фондов заключается в том, что их создание и работа регулировалась отдельным, специальным Законом Украины "О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании "Киевгорстрой"".

Согласно его нормам, банк "Аркада" осуществлял доверительное управление средствами ФБУ на основании заключенного с "Киевгорстроем" Соглашения о предоставлении ему полномочий уполномоченного банка.

В случае изменения уполномоченного банка совокупность активов и обязательств передается в другой банк, а если банк признается банкротом, то активы ФБУ не включаются в его ликвидационную массу. На данный момент решение в вопросе определения нового уполномоченного банка для передачи ему совокупности активов и обязательств, составляющих ФБУ, не принято.

Ранее сообщалось, что 4 марта 2021 года планировался "английский" аукцион ФГВФЛ по продаже имущественных прав на головной офис банка "Аркада" и земельный участок под ним, однако соответствующие торги не состоялись.

В системе "Прозорро.Продажи" уточнялось, что "в государственном реестре отсутствует запись о праве собственности банка, продолжаются судебные споры".

Напомним, 25 августа 2020 года правление НБУ решило отнести банк "Аркада" к категории неплатежеспособных, в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня из-за потери банком основного актива — упомянутого здания главного офиса и земельного участка.

В НБУ сообщили, что в 2019 году банк "Аркада" предоставил эту недвижимость в качестве залога по кредиту, привлеченному связанной с банком компанией-застройщиком.

На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка).

Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание.

Из-за этого банк "Аркада" отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, и капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательный.