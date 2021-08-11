Alyona Alyona пришла на Софийскую площадь отмывать следы от дрифта (ВИДЕО)

Украинская рэперша Alyona Alyona, поучаствовавшая 10 августа в качестве пассажирки в съемке скандального ролика для Red Bull с дрифтом спорткаров на Софийской площади в Киеве, днем в среду пришла на площадь, чтобы поучаствовать в ее очистке от следов резины.

Кроме исполнительницы, на месте собрались с чистящими средствами еще около десятка человек. В частности, был также замечен солист рэп-группы Kalush Олег Псюк. В то же время на площади замечена и коммунальная техника.

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Сама же Alyona Alyona, как передает "Страна.ua", после интенсивных движений на площади в течение 15 минут, ушла на обед.

По словам артистки, вызвавшее скандал видео снимали ко Дню независимости, в рамках популяризации дрифта в Украине.

"Организаторы меня уверяли, что все разрешения есть, полиция будет обеспечивать общественный порядок. Но по итогу меня сделали крайней. Я не гордая, буду не разговаривать, а отмывать плитку", — цитирует ее интернет-издание.

Она рассказала журналистам, что на месте была как полиция, так и охрана, которая не давала людям ходить по площади во время съемок, стояли ограждения. По словам артистки, увидев такие меры, она поверила организаторам, которые, как оказалось, на самом деле не выполнили свои обязанности.

"Мы захотели всей командой собраться, во-первых, остановить этот хейт непонятный... Я пришла отмывать следы того, что я оставила. Цель моей акции — спросить у каждого, бросившего в меня грязь: после того, как все это отмоется нами, отмоете ли вы свою грязь, которую бросили в меня?" — заявила рэперша.

Кроме того, она заявила, что на съемках присутствовали журналисты различных каналов и она давала им комментарии, однако в эфир они не вышли.

Также Alyona Alyona хотела бы прояснить, были ли это съемки именно рекламы Red Bull, поскольку о таком ее команду не информировали, а также было ли в действительности получено какое-то разрешение на их проведение. По словам исполнительницы, ее с командой просто "красиво подставили", сделав "козлами отпущения".

Напомним, что власти Киева ранее заявили, что ограждений во время съемок ролика не было, что подвергло пешеходов опасности, и никаких разрешений на экстремальные съемки организаторы не получали.

Компания "Ред Булл Украина" вечером 10 августа все же вину за несогласованную съемку ролика признала, принесла свои извинения жителям Киева и пообещала отмыть следы от шин на площади.

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