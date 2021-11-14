AstraZeneca понесла миллиардные убытки — СМИ

В III квартале 2021 года фармацевтическая компания AstraZeneca Plc, которая разрабатывает вакцину против COVID-19, получила $1,651 млрд чистого убытка, несмотря на рост выручки в 1,5 раза.

Как передает "Интерфакс-Украина", за год до этого компания отчиталась о $651 млн чистой прибыли за аналогичный период.

По данным агентства, в расчете на акцию убыток составил $1,1 против прибыли в $0,49 в прошлом году.

В частности, операционный убыток AstraZeneca в отчетном квартале составил $1,674 млрд по сравнению с операционной прибылью в $1,171 млрд годом ранее.

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Квартальная выручка компании выросла до $9,866 млрд с $6,578 млрд годом ранее. Выручка без учета реализации вакцины от коронавируса увеличилась на 34%, до $8,816 млрд.

AstraZeneca подтвердила данный ранее прогноз на год. Рост выручки по итогам года, согласно этому прогнозу, будет выражен "числом в нижней части третьего десятка в процентном выражении".

Выручка с учетом продажи вакцин от COVID-19 в четвертом квартале вырастет на "число в середине или в верхнем диапазоне третьего десятка в процентном выражении", говорится в отчетности.

Чистая прибыль в расчете на акцию по итогам года, как и ожидалось, составит $5,05-5,40.

12 ноября котировки акций AstraZeneca снизились на 2,7% на торгах в Лондоне. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 25,5%.

AstraZeneca — шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает более чем в 100 странах, ее производственная база насчитывает 30 заводов в мире.

Напомним, в начале ноября Министерство здравоохранения утилизировало около 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, у которых закончился срок годности.

Перед этим в Украину доставили новую партию вакцины от Pfizer — около 1,4 млн доз.