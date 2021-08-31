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Банки 1 час назад

Біжи швидше, або чому ми оновлюємо мобільний додаток

Ми оновили дизайн та UX/UI мобільного додатку. Покращили його архітектуру та зменшили кількість кліків для більшості дій. Так, наприклад, обміняти валюту онлайн можна в 2 кліки, а є дії в один жест — наприклад, сховати свій баланс можна помахом руки

Біжи швидше, або чому ми оновлюємо мобільний додаток Біжи швидше, або чому ми оновлюємо мобільний додаток

"Треба бігти щосили, аби тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше!" (It takes all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least twice as fast as that!) — добре відома цитата з "Аліси в країні див" влучно характеризує ритм роботи сфери необанкінгу.

Щойно в лютому ми з izibank вийшли з бети, а вже сьогодні запускаємо оновлений мобільний додаток — з точки зору як дизайну, так і наповнення. За останні півроку ми активно збирали й аналізували фідбек і також нарощували клієнтів: лише за цей місяць динаміка залучення нових клієнтів зросла на 30%. І зараз охоче ділимось всіма нашими напрацюваннями, як то кажуть: "izibank 2.0 вступає в гру!".

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Що нового? Насамперед ми оновили дизайн та UX/UI мобільного додатку. Покращили його архітектуру та зменшили кількість кліків для більшості дій. Так, наприклад, обміняти валюту онлайн можна в 2 кліки, а є взагалі дії в один жест — наприклад, приховати свій баланс можна просто помахом руки або зняти кешбек, лише потрусивши смартфоном.

Є нові фічі, куди ж без цього, й також оновлення вже існуючих.

izi–кешбек, відверто кажучи, завжди найбільше цікавив наших клієнтів. Були та є ті, хто в захваті від 1% на все (це зручно, і ми перші на ринку, хто запропонував такий формат), а були ті, хто вимагав категорій. Звичка — складна штука, але байдужих тут точно не було. І якщо клієнт просить, дослухаємось до нього і запускаємо кешбек на вибір. Тепер можна обрати для себе або вже звичний 1% на всі покупки плюс додатково п'ятничний кешбек на розваги, або щомісяця вибір двох категорій з підвищеним кешбеком. В обидвох варіантах накопичені кошти доступні у будь-який момент — izi-кешбек, як і раніше, ніколи не згорає.

І знову ж таки, ми перші на ринку, хто пропонує клієнтові такий гнучкий підхід. 

Реферальна програма — ще одна річ, на яку чекали. І тепер кожен наш клієнт має можливість запустити ланцюжок win-win, запросивши друга, — обидвоє отримують за це гроші на свій рахунок. Тож фраза "заробити на друзях" позбувається негативного підтексту.

Найближчими днями також запустимо розстрочку. Її можна буде миттєво оформити в мобільному додатку до або навіть після покупки — це зручно, оскільки планувати значні витрати не завжди є змога, а от перевести вже здійснену покупку у розстрочку — izi!

Якщо ж говорити про емоцію, то в нас і тут є нова крута фіча — гейміфікація. Віднині кожна транзакція і кожна дія в мобільному додатку — це можливість прокачати свій рейтинг та вирости з "новачка" до "бога додатку". І окрім сплеску ендорфінів це приносить реальні винагороди — подарунки від izibank та партнерів, а також прикольні ачівки та стікери.

Зараз ми також продовжуємо активно розширювати список міст з кур’єрською доставкою — нещодавно запустили Маріуполь й Запоріжжя, а до цього вже були Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Тернопіль, Суми. Так, долучитись до izibank можна легко, навіть не виходячи з дому, — завдяки відеоверифікації, яку запустили одними з перших. Або ж отримати izi-картку можна просто, обравши зручний спосіб: або кур’єрською доставкою, або у понад 200 точках видачі в більше ніж 40 містах України.

Анна Тігіпко, засновниця izibank

Текст опубліковано за погодження з автором — оригінал тут

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