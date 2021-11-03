Бюджетникам будут предоставлять жилье в лизинг — Минфин

В скором времени Министерство финансов Украины представит новую государственную программу обеспечения жильем для работников бюджетной сферы.

Об этом на брифинге, посвященном подписанию 1000-го кредитного договора по программе "Доступная ипотека 7%", сообщил заместитель министра финансов по вопросам евроатлантической интеграции Юрий Драганчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы будем запускать новую государственную компанию, "Укрфинжитло", которая будет предлагать дополнительные ипотечные продукты для работников бюджетной сферы — учителей, медиков и так далее", — рассказал он.

По словам замминистра, это будет новый инструмент, финансовый лизинг под 5%, который даст возможность работникам бюджетной сферы, которые получают зарплаты ниже рыночных, получить льготное жилье.

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"В ближайшее время министерство анонсирует запуск программы и первые договора финансового лизинга", — отметил Драганчук.

Как сообщалось, Кабинет министров в августе нынешнего года определил порядок приобретения жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки. Согласно проекту соответствующего постановления, для получения жилья на условиях финансового лизинга или ипотечного кредитования заявитель должен быть на учете в органе обеспечения жильем, а также соответствовать трем критериям.

Во-первых, размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние полгода не должен превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье.

Во-вторых, устанавливается возрастное ограничение — до 70 лет.

Третье условие: заявитель и члены его семьи не имеют и не имели в последние пять лет в собственности жилую недвижимость.

Напомним, в феврале Кабинет министров упростил критерии для участников госпрограммы ипотечного кредитования под 7%.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание правительством до июля текущего года программы финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых.