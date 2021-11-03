Политика и экономика 50 минут назад

Бюджетникам будут предоставлять жилье в лизинг — Минфин

Новая программа Минфина даст возможность работникам бюджетной сферы, которые получают зарплаты ниже рыночных, получить льготное жилье

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В скором времени Министерство финансов Украины представит новую государственную программу обеспечения жильем для работников бюджетной сферы.

Об этом на брифинге, посвященном подписанию 1000-го кредитного договора по программе "Доступная ипотека 7%", сообщил заместитель министра финансов по вопросам евроатлантической интеграции Юрий Драганчук, передает "Интерфакс-Украина".

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Мы будем запускать новую государственную компанию, "Укрфинжитло", которая будет предлагать дополнительные ипотечные продукты для работников бюджетной сферы — учителей, медиков и так далее", — рассказал он.

По словам замминистра, это будет новый инструмент, финансовый лизинг под 5%, который даст возможность работникам бюджетной сферы, которые получают зарплаты ниже рыночных, получить льготное жилье.

Читайте также:
В Кабмине обещают ипотечное кредитование для 30 тысяч украинских семей

"В ближайшее время министерство анонсирует запуск программы и первые договора финансового лизинга", — отметил Драганчук.

Как сообщалось, Кабинет министров в августе нынешнего года определил порядок приобретения жилья через "Укрфинжитло" на условиях лизинга и ипотеки. Согласно проекту соответствующего постановления, для получения жилья на условиях финансового лизинга или ипотечного кредитования заявитель должен быть на учете в органе обеспечения жильем, а также соответствовать трем критериям.

Во-первых, размер среднемесячного совокупного дохода семьи за последние полгода не должен превышать 10-кратный размер среднемесячной зарплаты в регионе, где расположено жилье.

Во-вторых, устанавливается возрастное ограничение — до 70 лет.

Третье условие: заявитель и члены его семьи не имеют и не имели в последние пять лет в собственности жилую недвижимость.

Читайте также:
Президентская "Доступная ипотека 7%" переходит на второй этап — Тимошенко

Напомним, в феврале Кабинет министров упростил критерии для участников госпрограммы ипотечного кредитования под 7%. 

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал создание правительством до июля текущего года программы финансового лизинга и ипотеки под 5% годовых. 

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина перевыполнила план по поступлениям в госбюджет — Минфин
Украина перевыполнила план по поступлениям в госбюджет — Минфин
Кабмин допустил к программе доступных кредитов малый бизнес с доходом до 50 млн грн/год
Кабмин допустил к программе доступных кредитов малый бизнес с доходом до 50 млн грн/год
Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" — СМИ
Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Газ в Украине теперь считают в киловатт-часах: как будет меняться цена для украинцев

  3. Рада изменила учет природного газа с кубических метров на киловатт-часы

  4. 17,5% украинцев частично или полностью не оплачивают коммуналку — опрос

  5. "Опора" требует не признавать Терехова победителем выборов мэра Харькова

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...