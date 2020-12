Боб Дилан за $300 млн продал права на все свои песни — СМИ

Компания Universal Music Publishing Group (UMPG), ведущее глобальное музыкальное издательское подразделение Universal Music Group, приобрела права на более чем 600 композиций Боба Дилана, то есть, полный архив за почти 60 лет.

В звукозаписывающей корпорации отмечают, что контракт охватывает все песни музыканта, от песни 1962 года Blowin' In The Wind до вышедшего этим летом альбома Rough and Rowdy Ways, однако не затрагивает права на записи — только на песни.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В плей-лист договора входят также и самые известные хиты исполнителя, в том числе The Times They Are A-Changin и Like a Rolling Stone.

Согласно условиям соглашения, теперь Universal Music будет получать авторские выплаты, которые ранее перечислялись Дилану. Кроме этого, компания также сможет распоряжаться правами на его песни.

Читайте также: О чем говорил Боб Дилан в своей Нобелевской речи

"Не секрет, что искусство сочинения песен — это основа всей великой музыки, всем также известно, что Боб — один из самых великих мастеров этого искусства. Его песни — замечательные и трогательные, вдохновляющие и прекрасные, вдумчивые и дерзкие — находятся вне времени. И неважно, когда они были написаны — вчера или полвека назад", — заявил глава Universal Music Group Люсьен Грейндж.

В то же время, сам Боб Дилан пока не прокомментировал эту информацию.

По данным New York Times, сделка оценивается в $300 млн, и предполагает, что она может быть рекордной единоразовой покупкой прав на музыку.

Британская газета Telegraph пишет, что права были куплены у самого музыканта.

Ранее Universal Music приобрела права на произведения таких музыкантов, как Брюс Спрингстин, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и Post Malone.

Читайте также: На аукцион выставлена гитара Боба Дилана

Перед этим правами на песни Боб Дилана за пределами США распоряжалась компания Sony/ATV, а на американской территории их контролировал сам музыкант.

79-летний Боб Дилан (настоящее имя Роберт Циммерман) продолжает гастролировать, выступая до 100 раз в год, и записывать новые пластинки. Его песни исполняли звезды нескольких поколений — от Джимми Хендрикса и группы The Byrds до Боба Марли, Стиви Уандера и Адель.

Он считается одним из главных авторов в истории современной популярной музыки, значительно повлиявшим на развитие всего жанра.

Напомним, в октябре 2019 года Боб Дилан стал лауреатом Нобелевской премии по литературе "за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции".