Boeing не получил ни одного заказа с начала года

Американская компания Boeing в январе 2020 года не получила ни одного заказа на новые самолеты.

Об этом заявили в пресс-службе производителя самолетов, сообщает телеканал CNBC.

Указано, что по ранее заключенным договорам компания поставила 13 новых самолетов: шесть 787 Dreamliner, два 777, два 767 и три 737NG.

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Для сравнения, конкурент Boeing Airbus в январе получил заказы на 274 коммерческих самолета.

Напомним, в конце января 2020 года компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее. Таким образом, корпорация впервые с 1997 года закончила год с убытком.

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Как известно, плохие результаты Boeing связаны с проблемами вокруг самолета 737 MAX, эксплуатация которого была приостановлена по всему миру в марте 2019 года после второй катастрофы с его участием.

Компания сообщила, что эксплуатация самолета возобновится не ранее середины 2020 года.