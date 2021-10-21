Политика 1 час назад

Бойко и Левочкин ответили Киве: исключать его из ОПЗЖ никто не собирается

По словам Бойко, в полтавской ОПЗЖ сложилась непростая ситуация, вызванная внутрипартийной конкуренцией

Юрий Бойко. Фото: сайт ОПЗЖ Юрий Бойко. Фото: сайт ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: сайт ОПЗЖ

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и ее фракции в Верховной Рады Юрий Бойко заявляет, что в политсиле не стоит вопрос об исключении из своих рядов нардепа Ильи Кивы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"На следующей неделе я планирую провести совещание с руководством полтавских областной и городской организаций ОПЗЖ, Олегом Сазоновым, Ильей Кивой и другими коллегами-партийцами", — сообщил он.

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По словам политика, в Полтавской области сложилась непростая ситуация, вызванная внутрипартийной конкуренцией и поведением ряда депутатов разных уровней.

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"Такое случается в любой политической силе, которая привержена принципам демократии. При этом вопроса об исключении кого-либо из рядов ОПЗЖ в повестке нашей политсилы никогда не было, это ложь. Разберемся!" — подчеркнул он.

В свою очередь председатель исполкома партии Сергей Левочкин заявил, что вопрос об исключении Кивы даже не возникал.

"Я был бы категорически против исключения Кивы из ОПЗЖ, если бы такой вопрос вообще возник. Илья — он очень искренний, всегда говорит и перформенсирует то, что ему кажется правильным. Иногда, как все мы, заблуждается, но, опять-таки, делает это искренне. Сейчас вообще время не для исключений, а для объединения всех здоровых сил, способных вернуть в Украину мир и развитие", — прокомментировал он.

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Отметим, что ситуацию ранее также прокомментировал второй сопредседатель партии и фракции ОПЗЖ в Раде Вадим Рабинович, опубликовав короткое совместное видео с Кивой.

"Ну что, бредоносные, кого вы хотите исключить из партии? Киву? Хрена лысого! Понятно? Пока!" — заявил он.

Напомним, ранее в четверг Кива заявил, что по инициативе лидера Полтавской облорганизации партии Сазонова та решила исключить нардепа из своих рядов, однако окончательное слово должно сказать центральное руководство партии. В то же время депутат Рады считает, что речь идет о действиях людей, лояльных именно Бойко и Левочкину.

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