Через суд или новый закон: Малюська заявил, что Кабмин вернет новое правописание

Министерство юстиции Украины подало апелляцию на решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) об отмене нового украинского правописания. Рассмотреть жалобу суд должен ориентировочно в мае, но в Минюсте готовятся к проигрышу. Тем не менее, в министерстве уверены: новое правописание будет восстановлено либо через суд, либо за счет утверждения другой законодательной инициативы.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, вероятность того, что апелляция будет отклонена, составляет 70%. Однако, правительство к такому варианту развития событий готово и работает над альтернативным способом переутверждения нового правописания.

"Это не значит, что правописание не будет возвращено, потому что мы о большой вероятности проигрыша проинформировали Нацагентство, которое занимается правописанием, и они готовят переутверждение правописания уже решением Нацагентства, — объяснил Малюська, — ОАСК вынес такое решение не потому что правописание плохое, а потому что, по мнению ОАСК, у Кабмина в то время не было полномочий для его утверждения. Тем не менее, план правительства, что правописание останется. Как это будет — по решению суда или через переутверждение и вынесение нового акта — это уже другой вопрос, скорее технический".

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Напомним, что Окружной административный суд Киева 28 января отменил постановление Кабинета министров №437 от 2 мая 2019 года, которым была одобрена новая редакция правописания украинского языка.

Как говорится в сообщении суда, производство по делу было открыто в июне 2019 года. Истцами выступили общественная организация "Правовое государство" и жительница Херсона, действовавшей в интересах своей несовершеннолетней дочери.

Кроме ответчика в лице Кабмина, третьим лицом в иске выступало Министерство образования и науки. Дело рассматривалось по правилам общего искового производства, судом было проведено восемь судебных заседаний по делу.

Напомним, в мае 2019 года были утверждены новые правила, над которыми специальная комиссия работала почти пять лет, близкие к Харьковскому правописанию 1928 года. Авторы свежего варианта утверждали, что он "разработан на фундаменте украинского правописания традиции с учетом новейших языковых явлений" и сможет защитить украинский язык от русификации.