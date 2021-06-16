Чим Україна так привабила ізраїльське серце та інвестиції

Тези про те, наскільки приваблива Україна для іноземців, скільки закордонних інвесторів придивляються до проєктів і можливостей в Україні, лунають скрізь. Ще згадують про те, що Україна має зручне розташування, значну кількість випускників ВНЗ та професіоналів в різних сферах, конкурентні ціни на послуги та проживання. А ще — унікальні природні ресурси, агросектор та промисловість.

Але які сектори від цього виграють та приваблюють увагу інвесторів? В які галузі вкладають наші сусіди, ізраїльські інвестори?

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За даними Держстату, за останній рік обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами склав $907,3 млн дол. Порівняно з 2019-м, він зменшився на 18,9% (у 2019 роцы — $1,1 млрд дол).

Що стосується прямих ізраїльських вливань в економіку України, то, станом на 30 вересня 2020 року, їх фіксували на рівні $68,7 млн дол. В основному, інвестиції залучались до нерухомості, сфери інформації та комунікації, а також у переробну промисловість. Тобто, потенціал, про який Україна публічно заявляє, ще поки не настільки легко "продає" себе інвесторам та потребує сильнішого маркетингу — як з боку компаній, так і самої держави. Давайте зануримось у подробиці успішних ізраїльських інвестицій.

Нерухомість

COVID-19 вніс корективи в світові ринки нерухомості, і Україна не виключення. Забудовники постраждали, особливо ті, що працюють за фінансування банків. Адже тепер останні застосовуватимуть більш жорсткі умови під кредитування. Це відобразиться у формуванні цін. Втім, чи стає українська нерухомість привабливою для інвестування?

Так. Аналітики спостерігають посилення попиту на українське житло й фіксують нові тенденції, про які заявляють і самі забудовники — це поява ізраїльських фондів, які скуповують квартири у великій кількості і за раз. Інколи це цілі поверхи, секції та будівлі. Зазвичай такі квартири потім здаються в оренду та управляються спеціалізованими фондами. Як на мене, це створює поле для нових можливостей та переосмислення ринку житлової нерухомості.

Технології та рішення

Ще дуже рано говорить про українські компанії та рішення, в які торік інвестували ізраїльські інвестори. Втім, варто зосередитися на тому, які українські компанії отримали ізраїльські інвестиції та які ізраїльські структури мають свої представництва, офіси та/або R&D в Україні. Як на мене, саме це є гарним та реальним прикладом, у чому українці найкращі.

Playtech. Є найбільшим у світі постачальником ігрового програмного забезпечення, що пропонує рішення для онлайн-казино, а також для онлайн-ставок на спорт та мобільних ігор. Компанія має офіси та центри розробки в 17 країнах, включаючи Україну, де розробники та спеціалісти з безпеки, інженери з обробки даних та контролю якості працюють над новітніми науково-дослідними проектами.

Wobi. Компанія пропонує клієнтам вибрати найкращого постачальника страхових послуг шляхом порівняння продуктів та цін. Підприємство фокусується на різних видах страхування, таких як страхування подорожей, транспортних засобів, позики, пенсійне страхування тощо. Саме офіси в Києві та Харкові розробляють та працюють з React та Node.js.

MyHeritage. Це інтернет-генеалогічна платформа, що спочатку стала відома завдяки послузі розробки генеалогічного дерева. Нині компанія пропонує послуги з генетичного тестування, оглядові ДНК-скринінги, інструменти для виявлення родичів та членів сім'ї. Має 93 мільйони користувачів по всьому світу. Компанія відкрила спеціальний центр розробки в Києві, де українські програмісти PHP та Java працюють над веб-продуктами компанії та мобільними програмними продуктами.

Zirra. Платформа для дослідження ринку, яка прагне допомогти своїм користувачам уникати фінансових ризиків, зрозуміти тенденції, згенерувати ідеї та знаходити можливості для інвестування. Саме українські розробники штучного інтелекту допомагають Zirra використовувати NLP та машинне навчання для розширеної аналітики даних.

Wix. Ізраїльська платформа веб-розробки, що пропонує тисячі шаблонів для веб- та мобільних сайтів, веб-хостингу та управління бізнесом. Серед міжнародних офісів компанії є офіс в Києві та Дніпрі, в якому працює понад 500 розробників.

Крім цього, в Україні працює багато інших ізраїльських компаній: Check Point, Teva, Lumus, Imonomy, Bridge, Celeno, Trackimo, Plarium, Similarweb, та інші. Отже, як показує практика, чудова якість українського STEM-ресурсу та продуктивність аутсорс-компаній з України вже заявили про себе світові. Задача №1 для української влади — посилити тренд на відкриття нових офісів технологічних гігантів Ізраїлю в Україні.

Переробна та агропромисловість

Ніхто не знає, куди торік залучили ті самі $68,7 млн дол. Але можна припустити, що вектори фінансових вливань збігаються з тими напрямками, де ізраїльсько-українське співробітництво йде повним ходом, а саме — експорт українських товарів до Ізраїлю. І у переробній промисловості найбільший "вихлоп" безсумнівно має агросектор, що вже, за даними Держстату, складався з зернових культур (40% від загального експорту); чорних металів (18% від загального експорту); залишків і відходів харчової промисловості (6,6% від загального експорту); алкоголю та безалкогольний напоїв (3,6% від загального експорту); жирів та олії тваринного або рослинного походження (3,4 % від загального експорту); насіння і плодів олійних рослин (3,3 % від загального експорту).

Інвестиційну привабливість агросектора реально посилити спільними міждержавними проєктами, особливо в сфері розроблених в Ізраїлі agtech-інновацій, які вже поступово виходять на ринок УКРАЇНИ. Як приклад, один із найгучніших, є пілотний проєкт на півдні України із застосуванням інноваційних ізраїльських технологій зрошення.

Що маємо та що з цим робити далі?

Попри те що іноземні інвестори, зокрема з Ізраїлю, вже присутні на ринку, українським компаніям життєво необхідно працювати над пізнаваністю власного бренду, якістю товару/послуг та навичками експорту, а також не боятися вивчати та виходити на нові ринки.

На цьому шляху їм — і теоретично, і практично — допомагає "Офіс з розвитку підприємництва та експорту". Водночас бізнес-ради при міських меріях і посольства іноземних країн почали брати на себе роль в допомозі українському експорту та торговим місіям. Крім того, доволі давно існують бізнес-спільноти, об'єднання та альянси, що надають великий спектр послуг та асистенсу для виходу на нові ринки чи масштабування успішного бізнесу.

Що варто робити Україні для приваблення ізраїльських інвестицій? По-перше, голосно заявляти про себе на всіх можливих ділових майданчиках. По-друге, щодня посилювати захист іноземних фінансових вливань. Зараз пильна увага міжнародної спільноти зосереджена на тому, як буде працювати на практиці нещодавно підписаний закон про "інвестнянь", що вводить низку пільг на реалізацію відповідних інвест-проєктів до 2035 року. Крім того, міжнародний фокус — на новозаявленому Фонді іноземних інвестицій. По-третє, аналіз кількох "гарячих" кейсів іноземних інвесторів (зокрема, "Сканія Україна") доводить, що захист інвестицій і активів, справедливі суди та боротьба з корупцією мають стояти на першій сходинці порядку денного держави. По-четверте, Україна повинна послідовно підтримувати експортерів, зокрема, через роз'яснення умов та можливостей за Угодою про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Чи варто тут згадувати ще про побудову сприятливих умов для ведення бізнесу для нерезидентів, діджиталізацію та нові можливості для інвестування, наприклад, в український фондовий ринок, державні об’єкти, що підлягають приватизації, та землю (після відкриття ринку землі). Безперечно. Але спочатку давайте дійдемо до обсягу двосторонньої торгівлі 2020 року. А далі — тільки вгору.