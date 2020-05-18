"Чистка" в РГА: Зеленский назначил 10 глав киевских райгосадминистраций

Сегодня, 18 мая, Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений об увольнении и назначении 10 глав районных в городе Киеве государственных администраций.

Соответствующие документы размещены на сайте главы государства, сообщает "Сегодня".

Как отмечает издание, чистку в рядах руководителей районов Зеленский начал еще летом прошлого года.

Места глав РГА в столице были вакантными с того времени после масштабных увольнений.

Так, президент переназначил главой Шевченковской РГА Олега Гарягу, который возглавляет эту райгосадминистрацию еще с 2014 года.

Главой Соломенской РГА стала Ирина Чечотка, которая раньше возглавляла местную прокуратуру №9. При этом в начале марта этого года она подавала декларацию о доходах как кандидат на пост главы Соломенской РГА.

Главой Святошинской РГА стал Сергей Павловский, работавший заместителем ректора по научной работе в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Декларацию на пост руководителя района он подал в апреле.

На должность главы Подольской РГА переназначен Виктор Смирнов. Он возглавляет эту райгосадминистрацию с 2018 года после Валентина Мондриевского, который сейчас работает в должности исполняющего обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Главой Печерской РГА стала Наталья Кондрашова. Ранее она работала в Министерстве развития громад и территорий начальником отдела координации деятельности Госархстройинспекции и Аттестационной архитектурно-строительной комиссии Департамента градостроительства, архитектуры и планировки территорий, а также трудилась заместителем департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Оболонскую РГА возглавил адвокат Кирилл Фесык. Юрист, судя по поданной декларации, ранее не занимал должности в структурах власти. До Фесыка временным главой Оболонской РГА был Александр Цыбульщак.

Также Зеленский уволил с поста главы Днепровской РГА Петра Онофрийчука и назначил руководить районом Игоря Щербака. Ранее он работал первым заместителем начальника главного управления контроля за благоустройством города, а также занимал должность первого заместителя главы Днепровского района, но был уволен Виталием Кличко из РГА в 2015 году.

На пост главы Деснянской РГА Зеленский назначил предпринимателя-миллионера Давида Шатиришвили.

В сою очередь, исполняющий обязанности главы Дарницкой районной государственной администрации Ярослав Лагута теперь стал полноправным руководителем РГА.

В январе 2015 года Лагута стал заместителем главы Житомирской ОГА, прошлым летом был назначен президентом Владимиром Зеленским врио главы облгосадминистрации. Позднее он снова занимал должность заместителя главы Житомирской ОГА, а в октябре написал заявление на увольнение и в ноябре стал врио Дарницкой РГА.

Голосеевской РГА остается руководить Сергей Садовой. Он не впервые возглавил Голосеевскую РГА: он уже занимал эту должность с 2006 по 2010 год, а также с 2019 года. С декабря 2010-го по 2014 год, он возглавлял Главное управление КГГА по контролю за благоустройством города, которое было реформировано в департамент городского благоустройства и сохранения природной среды.

В целом Садовой работает в различных структурах управления городом с 1992 года. Некогда он работал помощником машиниста тепловоза, а во время службы в армии с 1983-го по 1985 год воевал в Афганистане и получил боевую медаль "За отвагу". После армии работал также на железной дороге и слесарем на столичном заводе имени Патона.

Напомним, уволенный глава Ивановской райгосадминистрации, у которого есть брат-поклонник "ДНР", стал советником премьер-министра Алексея Гончарука.