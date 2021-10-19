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4 минуты назад

COVID-19: в Украине антирекорд летальных случаев и более 15 500 заболевших

Лидеры по суточной заболеваемости — Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская и Львовская области, в Киеве — 837 новых случаев

В Украине антирекорд летальных случаев от COVID-19 В Украине антирекорд летальных случаев от COVID-19
В Украине антирекорд летальных случаев от COVID-19

За прошедшие сутки, 18 октября, в Украине выявили 15 557 заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее — 9524), умерло рекордное число больных COVID-19 — 538 пациентов (177).

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения .

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Лидеры по суточной заболеваемости — Одесская (1418), Харьковская (1412), Днепропетровская (1203), Запорожская (1019) и Львовская (959) области, в Киеве — 837 новых случаев.

За сутки в Украине выздоровели 7776 пациентов с коронавирусом (днем ранее — 3421), были госпитализированы — 2852 (3127).

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По всей стране сделали 118 195 тестов на COVID-19 (49 449), методом ПЦР — 60 679 (23 992), ИФА — 13 814 (2946), экспресс-тестов — 43 702 (22 511).

На утро 19 октября в Украине зафиксировали 2 660 273 заболевших за все время эпидемии коронавируса, умерли 61 348 пациентов, выздоровели — 2 337 194.

Статистика заболеваемости COVID-19 по областям:

Киев — 837 инфицированных коронавирусом за сутки (днем ранее — 416);
Винницкая область — 261 (110);
Волынская — 435 (284);
Днепропетровская — 1203 (782);
Донецкая — 899 (537);
Житомирская — 202 (703);
Закарпатская — 184 (47);
Запорожская — 1019 (542);
Ивано-Франковская — 213 (184)
Киевская — 565 (195);
Кировоградская — 47 (71);
Луганская — 611 (194);
Львовская — 959 (546);
Николаевская — 302 (178);
Одесская — 1418 (1367);
Полтавская — 593 (81);
Ровенская — 593 (169);
Сумская — 700 (488);
Тернопольская — 437 (287);
Харьковская — 1412 (823);
Херсонская — 880 (469);
Хмельницкая — 301 (251);
Черкасская — 676 ​​(283);
Черновицкая — 595 (391);
Черниговская — 237 (126).

Напомним, Херсонская область с 15 октября переведена в "красную" карантинную зону.

С 18 октября в "красную" зону попали также Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Одесская области, при этом до прошедших "долгих" выходных рисковали попасть в этот список как минимум еще Житомирская и Сумская области.

Согласно действующим нормам, в "красной" зоне запрещается: работа кафе и ресторанов, кроме доставки и заказов на вынос, работа непродовольственных рынков и магазинов; закрываются спортзалы и бассейны, ТРЦ, кинотеатры, учреждения культуры, кроме историко-культурных заповедников, запрещено проведение кино- и видеосъемок. Также закрываются школы, кроме младших классов, и запрещены массовые мероприятия, кроме официальных спортивных, но при условии, что они проводятся без зрителей.

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