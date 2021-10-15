Общество 10 минут назад

COVID-19: в Украине больше 13 тысяч новых случаев за сутки

14 октября от коронавируса умерли 412 людей

В Украине больше 13 тысяч новых случаев за сутки В Украине больше 13 тысяч новых случаев за сутки
В Украине больше 13 тысяч новых случаев за сутки

В Украине за прошлые сутки, 14 октября, зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 177, медработников — 170).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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34 897 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки. Одну дозу получили 19 703 человек, полностью иммунизированы — 15 194 человека.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 4 947 человека;
летальных случаев — 202;
выздоровели — 4 591 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 610 899 человек;
выздоровели — 2 316 582 лица;
летальных исходов — 60 137;
проведено ПЦР-тестов — 13 482 871.

С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили одну дозу — 7 794 187, человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 364 933 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 4159 120 прививок.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

Также в Украине с 7 октября началась вакцинация граждан против коронавирусной инфекции в некоторых отделениях "Укрпочты" во всех регионах Украины. 

Напомним, Кабинет министров на заседании 11 октября ужесточил правила пассажирских перевозок в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидемической опасности коронавирусной инфекции. Теперь с 21 октября для перемещения в другую область придется показывать не только билет, но и ковидные документы

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