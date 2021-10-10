COVID-19 в Украине: за сутки коронавирус обнаружили у 11 тысяч 344 человек

По состоянию на утро 10 октября, в Украине зафиксировано 11 тысяч 344 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 149 детей и 122 медицинских работника.

Всего за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 3 тысячи 712 человек, выздоровели от этой болезни 2 тысячи 581 пациент и зафиксировано 162 летальных случая.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 541 тысяча 257 человек, выздоровело от COVID-19 — 2 млн 290 тысяч 427 пациентов и скончались от этого заболевания — 58 тысяч 493 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 783), Одесской (1 010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.

Кроме этого, за вчерашние сутки вакцинировано против COVID-19 66 тысяч 53 человека. Одну дозу получили 34 тысяч 183 пациента, полностью иммунизированы — 31 тысяча 870 человек.

В течение суток работали 552 мобильные бригады, 2 тысячи 32 прививочных пункта и 378 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито против COVID-19 7 млн 529 тысяч 596 человек, из них получили одну дозу — 7 млн 529 тысяч 594 украинцев, а полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 млн 115 тысяч 249 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 млн 644 тысячи 843 прививки.

Напомним, по состоянию на утро 9 октября, в Украине зафиксировано 15 тысяч 908 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции.