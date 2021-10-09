Общество 5 часов назад

За сутки в Украине COVID-19 выявили почти у 16 тысяч человек, 250 больных скончались

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Одесской, Днепропетровской, Львовской, Донецкой и Харьковской областях

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

По состоянию на утро 9 октября, в Украине зафиксировано 15 тысяч 908 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает прессс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 477 детей и 298 медицинских работников.

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Всего за минувшие сутки госпитализированы с коронавирусом 3 тысячи 571 человек выздоровели от этой болезни 5 тысяч 364 пациента и зафиксировано 250 летальных случаев.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 529 тысяч 913 человек, выздоровело от COVID-19 — 2 млн 287 тысяч 846 пациентов и скончались от этого заболевания — 58 тысяч 331 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 310), Днепропетровской (1 291), Львовской (1 177), Донецкой (1 080) и Харьковской (984) областях.

Напомним, 7 октября в Украине было зафиксировано 16 тысяч 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. 

Перед этим премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции.

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