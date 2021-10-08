Коронавирус продолжает бить рекорды: за сутки прибавилось больше 16 тысяч новых больных

За сутки 7 октября в Украине зафиксировано 16 362 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Уточняется, что среди новых заболевших — 1553 детей и 431 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1418), Днепропетровской (1345), Львовской (1237), Харьковской (1025) и Донецкой (949) областях.

Также за минувшие сутки: госпитализированы — 3526 человек; летальных случаев — 241; выздоровели — 4720 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР — 53211 человек, методом ИФА — 10100 человек, экспресс-тестами — 43558 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело — 2514005 человек; выздоровели — 2282482 лица; летальных исходов — 58 081; проведения ПЦР-тестов — 13164600.

Напомним, за сутки 6 октября 2021 года в Украине зафиксировано 15 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Отметим, Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153 утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности по распространению коронавирусной инфекции.

Напомним, с 23 сентября все регионы Украины были переведены в "желтую" зону, при этом дальнейшее ужесточение карантинных ограничений будет происходить уже в отношении каждой области в отдельности. Delo.ua также подробно писало о том, чем отличаются разные уровни карантина согласно обновленным условиям, установленным в сентябре.