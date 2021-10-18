Общество 1 час назад

COVID-19: за сутки в Украине выявили более 9 тысяч новых заражений

По данным Минздрава, среди заболевших 790 детей и 122 медицинских работника

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По состоянию на 18 октября в Украине зафиксировано 9 тысяч 524 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших 790 детей и 122 медицинских работника. За сутки от коронавируса выздоровело 3 тысячи 421 человек и 177 умерло.

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Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 644 тысячи 694 человека, выздоровели 2 млн 329 тысяч 418 пациентов и зарегистрировано 60 тысяч 810 летальных случаев.

Кроме этого, за сутки вакцинировано свыше 55 тысяч 897 украинцев. Одну дозу получили 33 тысячи 680 человек, полностью иммунизированы 22 тысячи 217 граждан.

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С начала прививочной кампании в Украине привито 7 млн 956 тысяч 95 человек, из них получили одну дозу 7 млн 956 тысяч 93 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 млн 490 тысяч 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 млн 446 тысяч 255 прививок.

Напомним, по состоянию на 17 октября в Украине зафиксировано 11 тысяч 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 переходят Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

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