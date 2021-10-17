Коронавирус: за сутки в Украине зафиксировано более 11 тысяч новых зараженных

По состоянию на 17 октября, в Украине зафиксировано 11 тысяч 288 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. По данным Минздрава, среди заболевших — 1 тысяча 86 детей 154 медработника.

Всего за сутки в Украине с подозрением на коронавирус госпитализировано 4 тысячи 747 человек, выздоровело от этой болезни 3 тысячи 541 пациент и зарегистрировано 219 летальных случаев.

В течение суток вакцинировано против COVID-19 82 тысячи 200 человек. Одну дозу получили 48 646 человек полностью иммунизированы — 34 154 человека.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 млн 635 тысяч 170 человек, выздоровели от коронавируса 2 млн 325 тысяч 997 человек и 60 тысяч 633 украинца умерли.

С начала прививочной кампании привито 7 млн 922 тысячи 415 человек, из них получили одну дозу — 7 млн 922 тысячи 413 человек.

Полностью иммунизированы и получили две дозы — 6 млн 467 тысяч 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 млн 307 тысяч 558 прививок.

В Минздраве добавили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре являются невакцинированными.

Напомним, в Украине в течение суток 15 октября диагностировали 12 983 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее сообщалось, что 18 октября в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19 переходят Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.