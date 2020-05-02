Страхование и финуслуги 40 минут назад

"Дочка" страховой компании AXA создала новый финансовый инструмент оценки рисков

Для оценки рисков программа использует данные телефонных звонков, веб-инструментов и существующих отчетов

"Дочка" страховой компании AXA создала новый финансовый инструмент оценки рисков "Дочка" страховой компании AXA создала новый финансовый инструмент оценки рисков
Фото: CWI Amsterdam

Дочернее подразделение французского страховщика AXA XL объявило о запуске инновационного сервиса оценки рисков.

Как сообщает "УкрСтрахование" со ссылкой на пресс-релиз AXA XL, разработанный специалистами AXA XL Risk Consulting цифровой инструмент Remote Risk Dialoge позволяет инженерам выполнять удаленный анализ, чтобы затем передать менеджерам, андеррайтерам и брокерам актуальные сведения о клиентских рисках.

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Для этого программа использует данные телефонных звонков, веб-инструментов и существующих отчетов.

Кроме запуска инструмента Remote Risk Dialogue, в компании проводятся вебинары для риск-менеджеров на тему характера рисков и путей их минимизации.

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По словам исполнительного директора AXA XL Risk Consulting Корин Витран, в условиях пандемии возникают новые риски, с которыми в компании продолжают работать в удаленном режиме.

"Удаленный диалог по рискам позволяет нам продолжать интерпретировать данные клиентов и оценивать любые потенциальные новые риски", — сказала она.

Напомним, дочерняя компания французской страховой группы в Великобритании AXA XL объявила о запуске новой страховой программы для транспортных средств с автономным управлением.

В перечень застрахованных рисков в программу включены: ответственность перед третьими лицами, угон и повреждения транспортного средства.

Ранее сообщалось, что страховые компании из Великобритании Admiral, Aviva и Direct Line объявили о приостановке с 13 марта продаж туристического страхования новым клиентам из-за эпидемии коронавируса.

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