Политика 30 минут назад

В Польше экс-главе "Укравтодора" предъявили новые подозрения во взяточничестве

Сам Новак заявил, что не признает себя виновным, и отказался давать прокуратуре объяснения

Славомир Новак. Фото: Укравтодор Славомир Новак. Фото: Укравтодор
Славомир Новак. Фото: Укравтодор

Бывший исполняющий обязанности главы Госагентства автодорог Украины (2016-2019) и бывший министр транспорта, строительства и водного хозяйства Польши (2011-2013) Славомир Новак 7 июля получил новые подозрения в коррупции.

Как передает PAP, окружная прокуратура Варшавы вменяет ему получение взятки в 315 тысяч евро за поддержку конкретной компании на тендере на строительство и ремонт дорог в Украине в период, когда он возглавлял "Укравтодор".

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Вызванный на допрос Новак явился в прокуратуру в сопровождении своей защитницы, но заявил, что не признает себя виновным, и отказался давать объяснения.

В рамках расследования, ведущегося окружной прокуратурой Варшавы, Новаку предъявили подозрения по 17 эпизодам, в частности, в создании и руководстве организованной преступной группой, действующей в Варшаве, Гданьске и в Украине, в получении взяток на должности главы "Укравтодора".

Также его подозревают в требовании и получении взяток в 2012-2013 годах в обмен на должности в компаниях, которыми владеет польское Госказначейство, в отмывании денег и торговле влиянием на должности руководителя политического кабинета премьер-министра и на должности министра транспорта в правительстве Дональда Туска.

Напомним, что в июле 2020 года Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению Национального антикоррупционного бюро Украины сообщило Новаку о подозрении в том, что он регистрировал в Польше предприятия на имена доверенных лиц и пополнял их уставный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора". На следующий день его арестовали.

4 января 2021 года Офис генпрокурора Украины также направил в Польшу письменное уведомление еще об одном подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-2019 годах умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

12 апреля 2021 года Новака освободили из-под стражи, поскольку польский суд не стал продлевать ему арест.

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