Экс-главу Укравтодора арестовали в Польше на три месяца — НАБУ

В Варшаве суд взял под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух граждан Польши — его сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Дело Укравтодора: 22.07.2020 Суд Варшавы взял под стражу на 3 месяца экс-главу Укравтодора и двух его сообщников — граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации", — говорится в сообщении НАБУ.

Справа #Укравтодору: 22.07.2020 Суд Варшави взяв під варту на 3 місяці ексголову Укравтодору та двох його спільників-громадян Польщі, підозрюваних в отриманні неправомірної вигоди та легалізації.#НАБУ @CBAgovPL #Ukravtodor — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 22, 2020

Напомним, 20 июля 2020 года НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

При этом пяти лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. В частности, речь идет о:

- бывшем исполняющем обязанности председателя "Укравтодора";

- двоих граждан Польши;

- иностранном гражданине, представителе одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора";

- бывшей советнице исполняющего обязанности председателя "Укравтодора", гражданке Украины.

Также следствие устанавливает и других лиц, предполагаемых участников преступной группы.

Как сообщалось, 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.