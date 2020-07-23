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В мире 1 час назад

Экс-главу Укравтодора арестовали в Польше на три месяца — НАБУ

Кроме Славомира Новака, в Польше отправили за решетку двух его сообщников

Славомир Новак. Фото: Facebook Славомир Новак. Фото: Facebook
Славомир Новак. Фото: Facebook

В Варшаве суд взял под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух граждан Польши — его сообщников.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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"Дело Укравтодора: 22.07.2020 Суд Варшавы взял под стражу на 3 месяца экс-главу Укравтодора и двух его сообщников — граждан Польши, подозреваемых в получении неправомерной выгоды и легализации", — говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, 20 июля 2020 года НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

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При этом пяти лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. В частности, речь идет о:

- бывшем исполняющем обязанности председателя "Укравтодора";

- двоих граждан Польши;

- иностранном гражданине, представителе одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора";

- бывшей советнице исполняющего обязанности председателя "Укравтодора", гражданке Украины.

Также следствие устанавливает и других лиц, предполагаемых участников преступной группы.

Как сообщалось, 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

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