Вслед за польской прокуратурой НАБУ объявило о подозрении экс-главе "Укравтодора"

Национальное антикоррупционное бюро Украины вслед за Центральным антикоррупционным бюро Польши объявило о подозрении бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Указано, что НАБУ и САП зафиксировали 3 эпизода, которые могут свидетельствовать о возможном получении бывшим руководителем "Укравтодора" неправомерной выгоды.

"Все эти случаи связаны с принятием решений об использовании денег, предоставленных международными финансовыми организациями в виде кредитов на ремонт украинских дорог. Общая сумма кредитных денег, которые преступная группа использовала как повод для получения неправомерной выгоды от компаний в сфере дорожного хозяйства, превышает 270 млн евро", — говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в одном из эпизодов речь шла об уплате 10% "консультационных услуг", что составляло более 180 тысяч евро. В случае отказа компания-победитель тендера "Укравтодора" должна была выплатить взнос в специально созданное совместное предприятие в Польше, эквивалент которого составлял на момент совершения преступления более 3,5 млн грн.

"Еще в одном из случаев речь шла о выкупе другой специально созданной компании с уставным капиталом в 15 тысяч евро за 300-350 тысяч евро. В обмен на это экс-руководитель "Укравтодора" обещал "не заметить" нарушений сроков исполнения контрактов одной из компаний-подрядчиков "Укравтодора" и не требовать от нее уплаты штрафных санкций", — выяснили детективы.

Особенностью указанных преступлений было то, что они начинались в Украине, а завершались в Польше, подчеркнули в НАБУ.

Как отмечается, расследование приведенных фактов детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют с сентября 2019 года. После того, как выяснилось, что приведенные факты также расследует Центральное антикоррупционное бюро Польши, в ноябре 2019 года была создана совместная следственная группа, в состав которой от Украины вошли детективы НАБУ и прокуроры САП, от Польши — работники Центрального антикоррупционного бюро и Окружной прокуратуры города Варшава. Координация действий обеих сторон происходила с участием Евроюста.

Напомним, 20 июля 2020 года НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦБА) и Окружной прокуратурой города Варшавы разоблачили преступную группу во главе с бывшим исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

При этом пяти лицам вручено уведомление о подозрении в рамках работы совместной следственной группы. В частности, речь идет о:

- бывшем исполняющем обязанности председателя "Укравтодора";

- двоих граждан Польши;

- иностранном гражданине, представителе одной из компаний-участниц тендеров "Укравтодора";

- бывшей советнице исполняющего обязанности председателя "Укравтодора", гражданке Украины.

Также следствие устанавливает и других лиц, предполагаемых участников преступной группы.

Как сообщалось, 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши по поручению НАБУ и САП в рамках совместной следственной группы сообщили бывшему исполняющему обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.