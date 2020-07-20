"Онур" и "Альтком" с Новаком украли миллионы на дорожных стройках в Украине — журналист

В рамках расследования международного коррупционного скандала в Украине и Польше три компании в сфере дорожного строительства уличили в коррупции. Как сообщил журналист Юрий Бутусов, крупнейшие подрядчики в сфере дорожного строительства оказались замешаны в украинской топ-коррупции.

"Экс-директор "Укравтодора" Славомир Новак задержан в Польше ходе первой международной операции НАБУ, САП и польского Центрального антикоррупционного бюро за вымогательство взяток в Украине и отмывание взяток в Польше! Среди фигурантов дела — исполнители строительной программы президента Зеленского "Онур" и "Альтком". Обыски идут в "Укравтодоре" прямо сейчас", — сообщил Бутусов у себя на Facebook.

Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам — за получение взяток у украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. Проведены обыски его офисов и мест проживания, изъяты все финансовые документы и записи.

Бутусов раскрыл информацию о схеме коррупционного сотрудничества между экс-руководителем "Укравтодора" и компаниями-подрядчиками. По материалам антикоррупционных органов, схема получения средств такова: Славомир Новак и Яцек Палюх создают в Польше предприятие с уставным фондом в 30 тысяч евро, которое один из фигурантов — другой крупный подрядчик в украинском дорожном строительстве компания "Альком" — должен был выкупить за 300-350 тысяч евро. Таким образом, руководитель Укравтодора сразу легализировал коррупционный капитал в Польше.

По материалам антикоррупционных структур аналогичное фиктивное совместное предприятие Onur Polska могло быть использовано для вывода и легализации взяток от компании Онур за регулярные победы в тендерах на дорожное строительство. Учредители этого польского СП с турками — те же Новак и Палюх.

"Новак вымогал взятку у представителя турецкой компании "Онур" Караахметоглу Эмре за содействие в победе на тендерах "Укравтодора". Через Бичую (советник экс-руководителя "Укравтодора" — Вера Бичуя, ред.) и Палеха Новак проинформировал Эмре, на каких условиях он может выиграть тендер по проекту "Паневропейские дороги" ЕБРР и ЕИБ трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский на сумму 175,6 миллионов долларов, по которой был подписан контракт 21 мая 2018 года", — рассказал коррупционные детали Бутусов.

По данным журналиста, всем фигурантам предъявлены одновременно сразу по два подозрения от антикоррупционных органов двух стран — за нарушения закона и в Польше, и в Украине.

Cтроительные гиганты Onur Group (Турция) и группа "Альтком" продолжают активно осваивать подряды и сейчас — уже при новом директоре "Укравтодора" Александре Кубракове.