Политика 30 минут назад

В Польше суд выпустил из-под ареста экс-главу "Укравтодора"

Окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда

Славомир Новак. Фото: ukravtodor.gov.ua Славомир Новак. Фото: ukravtodor.gov.ua
Славомир Новак. Фото: ukravtodor.gov.ua

В Варшаве окружной суд решил не продлевать арест бывшего главы "Укравтодора", экс-министра транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомира Новака еще на три месяца.

Суд отклонил соответствующее ходатайство прокурора, сообщает RMF24.

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В частности, прокурор хотел, чтобы Новаку продлили содержание под стражей до июля 2021 года. Впрочем, суд отклонил это ходатайство.

При этом суд применил меры против Новака, которые не требуют содержания под стражей.

Указано, что окружная прокуратура в Варшаве обжалует это решение суда.

Напомним, 21 июля 2020 года ЦАБ Польши по поручению Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщили Новаку о подозрении в получении взятки. На следующий день суд взял его и двух его сообщников под стражу на три месяца. Кроме него, был задержан бывший командир воинской части спецназначения №2305 "Grom" Дариуш Завадка и предприниматель из Гданьска.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их уставный капитал средствами участников тендеров "Укравтодора". НАБУ и ЦАБП провели обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования.

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4 января 2021 года прокуроры Офиса генпрокурора Украины направили в Польшу письменное уведомление о еще одном подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-2019 годах умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Отметим, что Новак был назначен Кабинетом министров исполняющим обязанности главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года, проработав на этой должности до конца сентября 2019 года.

Ранее он был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши.

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