Эксперты спрогнозировали, когда Китай станет первой экономикой мира

Китайская народная республика быстрее восстанавливается от пандемии и может стать первой экономикой мира уже в 2028 году.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование американского Центра экономических и деловых исследований (CEBR), это произойдет на пять лет раньше, чем ожидалось, обогнав при этом США.

По мнению экспертов, к 2028 году Китай станет крупнейшей по объему ВВП страной мира.

Согласно прогнозу CEBR, к концу десятилетия в тройку крупнейших экономик вместе с США и Китаем войдет Индия.

Ранее сообщалось, что КНР увеличивает мощности по переработке нефти и может уже в следующем году сменить США в качестве лидера на этом рынке.

Напомним, в середине ноября 15 азиатско-тихоокеанских стран подписали соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП).

Документ подписали после восьми лет переговоров 15 ноября в ходе онлайн-саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, в вьетнамской столице Ханое.

Участниками соглашения стали десять стран-членов АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины), а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Перечисленные страны охватывают почти треть мирового населения (а из этого большинство приходится на один лишь Китай), на них приходится около 29% мирового ВВП.

Индия ранее также участвовала в переговорах, но вышла из них в 2019 году из-за опасений, что снижение пошлин может нанести ущерб местным производителям. Всего же переговоры велись с ноября 2012 года.