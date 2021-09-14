Экспорт древесины могут разрешить к концу 2021 года — Гослесагентство

Закон о рынке древесины, который разрешает экспорт из Украины необработанных лесоматериалов и пиломатериалов, должны принять до конца текущего года.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава Государственного агентства лесных ресурсов Юрий Болоховец.

По его словам, вступление в силу этого закона не несет значительных угроз лесному фонду страны и связанному с ним бизнесу.

"Я прогнозирую, что до конца года закон о рынке древесины будет принят. Я не вижу больших угроз ни с точки зрения сохранения лесного фонда, ни с точки зрения защиты и поддержки украинского бизнеса. Мы уже фактически работаем по европейским ценам, есть прецеденты импорта сырья из стран ЕС. Поэтому ажиотажного спроса со стороны экспортеров или иностранных игроков мы не ожидаем", — рассказал глава ведомства.

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Болоховец отметил, что украинский рынок леса был интересен для иностранных игроков, пока на нем присутствовали значительные объемы дешевой нелегально заготовленной древесины, однако эти времена уже прошли.

Он также добавил, что из-за возможной отмены моратория на экспорт необработанной древесины украинским переработчикам стоит задуматься над развитием своего бизнеса и усилением конкурентоспособности.

"Сегодня большинство занимается банальным распилом леса. Нужно углублять переработку, увеличивать добавленную стоимость продукции", — резюмировал глава Гослесагентства.

Ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал, что объем ущерба от незаконной вырубки лесов в Украине сократился на 20%.

Напомним также, что в начале мая Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины из Кировоградской области.

Перед этим спецслужба отчиталась о разоблачении схемы экспорта карпатской ели, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.