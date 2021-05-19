Во Львовской области внедрили выборочный способ рубки леса

Во Львовской области впервые начали выборочный способ рубки в лесах и переход к системам приближенного к природе лесоводства.

Об этом сообщил заместитель главы Львовского областного совета Юрий Холод, передает Интерфакс-Украина.

"Выездное совещание и семинар лесоводов и ученых из разных областей произошли именно на Львовщине, потому что наша область первой начала переход на выборочный способ рубки в лесах. Первые указы директора Гослесагентства о переходе к приближенному к природе лесоводства датированы 2006 годом. Впоследствии областной совет профинансировал наработки предложений изменений законодательства в этой области. Лесоводы нашей области прошли обучение и повысили квалификацию в Национальном лесотехническом университете, а также изучали опыт Швейцарии и Германии", — рассказал Холод.

По его словам, в области действует программа развития лесного хозяйства на 2017-2021 годы. Всего на выполнение ее задач и мероприятий из общего фонда областного бюджета выделено 24,815 млн грн.

В частности, в 2017 году — 2,5 млн грн, 2018 и 2019-м — по 5 млн грн, 2020-м — 10,315 млн грн и в 2021-м — 2 млн грн.

"Перед нами стоит несколько важных задач. Это качественное реформирование системы областного коммунального предприятия "Галсельлес", наработка новой областной программы развития лесного хозяйства на 2022-2027 годы, внесение наших уже наработанных изменений по выборочным вырубкам с действующим законодательством Украины. А также полная ломка стереотипов о необходимости сплошных рубок и переход на приближенное к природе лесоводство", — пояснил замглавы облсовета.

Ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный рассказал, что объем ущерба от незаконной вырубки лесов в Украине сократился на 20%.

Напомним также, что в начале мая Служба безопасности Украины заблокировала нелегальный экспорт высококачественной древесины из Кировоградской области.

Перед этим спецслужба отчиталась о разоблачении схемы экспорта карпатской ели, незаконно срубленной в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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