Эпицентр продолжит масштабную реновацию Института кардиологии Стражеско в ближайшие 5 лет

Пятый транш благотворительной помощи ННЦ "Институт кардиологии имени Н. Стражеско" НАМН Украины совершил в апреле "Эпицентр К". На этот раз компания передала медучреждению очередную партию специализированной мебели, в частности, новые многофункциональные реанимационные кровати финского производителя Lojer, медицинские шкафы, мобильные тележки, манипуляционные столы, процедурные кушетки и ультрафиолетовые бактерицидные облучатели почти на 900 тысяч грн.

На встрече с руководством института кардиологии соучредитель группы компаний "Эпицентр К" Александр Герега лично проинспектировал выполненные работы и пообещал продолжить системную работу по капитальному обновлению медицинского учреждения.

"Мы взяли на себя социальную миссию по полной реновации института имени Стражеско. Разрабатываем сейчас план развития и программу стратегического партнерства. За пять лет условия пребывания больных будут кардинально улучшены — планируем обновить все 310 койко-мест этого медицинского учреждения. Национальный институт оказывает специализированную высокопрофессиональную помощь гражданам из разных уголков Украины, следовательно, поддерживая медицину сегодня, мы инвестируем в здоровое будущее украинцев", — отметил Александр Герега.

В ближайшее время компания обновит минимум еще 30 койко-мест в отделениях реанимации и реабилитации. Также запланированы ремонтные работы по утеплению фасада большого пятиэтажного корпуса.

В дальнейших планах — полная реновация отделений кардиореабилитации, неотложной кардиологии, аритмии и сердечной недостаточности на 100 койко-мест и базового терапевтического отделения.

Как отметил директор Института кардиологии им. Стражеско Владимир Коваленко, за последние несколько десятков лет институт не получал помощи от государства. И миссия компании Эпицентр по обновлению материально-технической базы оказалась глобальным спасением. Благодаря ей институт сегодня задействован в программе лечения коронавирусной инфекции больных, отягощенных сердечно-сосудистыми патологиями. Через очередную волну роста заболеваемости COVID-19 каждое дополнительное койко-место в реанимации — это дополнительный шанс на жизнь.

"Масштабность, и главное, системность работы Эпицентра с нашим медучреждением просто поражает — ничего подобного раньше никто не делал. Причем на этот медицинский проект в прошлом году не было потрачено ни копейки бюджетных средств. Сейчас нам уже даже сложно представить, как бы проходил процесс лечения и реанимации на старом оборудовании, без помощи меценатов. Осуществляя целевую финансовую поддержку медучреждений, владельцы компании помогают медикам "на передовой" спасать жизни людей ", — отметил директор института кардиологии.

Владимир Коваленко подчеркнул, что реновация отделений позволит осуществить давнюю мечту — развернуть на базе института перекрестную диагностику и комбинированное лечение пациентов возрастной категории 50+ лет, имеющие сердечно-сосудистые патологии по нескольким ключевым направлениям: легкие, суставы, желудочно-кишечный тракт, эндокринные болезни. Это ключевые направления болезней, осложнения по которым испытывают до 80% пациентов. И научно-исследовательский институт, хочет диагностировать и лечить этих пациентов, воплощая в своей работе новейшие мировые практики и достижения.

Компания "Эпицентр К" ценит тяжелую круглосуточную работу украинских медиков и пытается сделать максимум, чтобы облегчить их работу при оказании экстренной помощи больным COVID-19.

Для эффективной борьбы с Коронавирусная инфекцией компания также бесплатно передала больнице почти 200 единиц дорогостоящего медицинского оборудования, оборудования и современных медицинских мебели. 25 функциональных реанимационных коек, 40 кислородных концентраторов, 15 терапевтических комплектов для неинвазивной вентиляции легких, электрокардиографы, инфузомата, дефибрилляторы и тому подобное.

За последние полгода за счет "Эпицентр К" обновлено 40 койко-мест в Национальном институте кардиологии им. Стражеско, из них двадцать пятый отделениях реанимации, интенсивной терапии и кардиореабилитации.

"На протяжении последнего года мы изучаем потребности и системно помогаем многим больницам в улучшении их материально-технической базы и обеспечение необходимым оборудованием — от специализированных медицинских учреждений к обычным районных больниц Хмельницкой области. Украинцы имеют лечиться, а медики работать — в достойных европейских условиях. Именно такие условия создаем сейчас в институте кардиологии Стражеско. И если отремонтированы палаты обеспечивают дополнительный комфорт пациентам, то новое современное медицинское оборудование, установленное в реабилитационном отделении — это необходимый инструмент в спасении жизней и качественном лечении больных ", — отмечает заместитель генерального директора компании" Эпицентр К ", директор по розничной торговле Владимир Гончаров.