Ермак анонсировал начало работы центра противодействия дезинформации до 22 марта

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что анонсированный ранее центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе. Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", передает "Интерфакс-Украина".

"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнет свою работу", — заявил Ермак.

По словам руководителя ОП, инициатива по созданию центра "вызвана сегодняшними событиями в Украине, есть также большая необходимость в том, чтобы это центр очень быстро стал мощным инструментом борьбы с дезинформацией".

Ермак выразил надежду, что в скором времени можно будет увидеть первые результаты работы центра противодействия дезинформации, а также заявил, что "у Украины уже есть подтверждение и заинтересованность международных партнеров участвовать в данном центре".

Читайте также: Минобразования работает над введением курсов медиаграмотности в школах

Кроме того, по его словам, в работе центра заинтересована украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Могу сказать от себя лично, как человек, который представляет Украину на такой важной международной площадке как "нормандский формат": наша делегация, представляющая Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске, абсолютно заинтересована, чтобы этот центр начал работать, оказывал поддержку, потому что важные, но столь необходимые переговоры, которые там проходят, — они сегодня тоже являются объектом дезинформации и манипуляции", — заявил Ермак.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что центр противодействия дезинформации начнет свою работу уже в ближайшее время и в будущем станет международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации.

Ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщал, что центр противодействия дезинформации должен будет заработать уже в марте.