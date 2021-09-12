Facebook за $100 млн выкупит неоплаченные счета малого бизнеса

Компания Facebook выделит $100 млн на выкуп неоплаченных счетов малого бизнеса, владельцами которого являются женщины и представители меньшинств.

В социальной сети отметили, что помощь получат около 30 тысяч компаний, сообщает Forbes.

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"Начиная с 1 октября, имеющие право на участие малые предприятия в США получат возможность немедленно получить наличные деньги за товары и услуги, которые они выставили своим клиентам, вместо того, чтобы ждать от 60 до 120 дней, которые обычно требуются для получения оплаты", — заявила операционный директор Facebook Шэрил Сэндберг.

Как отмечает издание, программа будет доступна для американских коммерческих компаний, которые сертифицированы как принадлежащие, управляемые или контролируемые "расовыми или этническими меньшинствами, женщинами, ветеранами вооруженных сил США, членами ЛГБТК+ сообщества или людьми с ограниченными возможностями".

Компании могут подавать неоплаченные счета на сумму не менее $1 тысячи, и если они будут утверждены, Facebook купит счета и оплатит их в течение нескольких дней.

После этого клиенты вернут Facebook неоплаченные счета на тех же условиях, о которых они договорились с малым бизнесом.

По словам топ-менеджера Facebook Рич Рао, пилотный проект программы был запущен в 2020 году на фоне сообщений о проблемах малого бизнеса из-за пандемии коронавируса, передает CNBS.

В настоящее время Facebook решил резко расширить программу, выкупив неоплаченные счета на $100 млн. По оценкам Рао, это поддержит около 30 тысяч малых предприятий.

В качестве примера он привел случай с соучредителем компании The Wright Stuff Chics Лизой Данниган, которая проводит конференции для преподавателей. Многие участники одной из виртуальных конференций, намеченных на июль 2021 года, пообещали провести оплату позднее.

Данниган обратилась в Facebook и соцсеть выплатила ей более $10 тысяч в течение нескольких дней.

Напомним, американская корпорация Microsoft в июле решила выплатить сотрудникам по $1,5 тысяч за работу во время пандемии, на что потратит более $200 млн.

Ранее сообщалось, что компания Google переходит на новый "гибридный" формат работы, разработанный специально для посткоронавирусной эпохи с учетом новых вызовов. В частности, новый подход предполагает совмещение работы в офисе с дистанционной занятостью.