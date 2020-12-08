Финансовые компании наполовину увеличили объем кредитования — НБУ

В III квартале текущего года активы финансовых компаний, несмотря на снижение их количества, выросли преимущественно из-за восстановление кредитования.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, за этот период объем предоставленных в течение квартала кредитов домохозяйствам вырос на 47%, а корпорациям — на 58%.

В то же время, вместе с кредитованием восстанавливается и лизинг: объем лизинговых операций вырос на 46% и на 6% по сравнению со II кварталом и с аналогичным периодом 2019 года соответственно.

Объем факторинговых операций финансовых компаний несколько сократился. Однако этот показатель остается выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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При этом, в третьем квартале финансовые компании продолжали генерировать прибыль. Хотя их объем все еще ниже прошлогоднего значения, показатели рентабельности остались на прошлогоднем уровне.

После непродолжительного падения объема операций, в III квартале 2020 ломбарды увеличили кредитование, приблизившись к прошлогодним показателям.

По-прежнему, основным источником дохода финансовых компаний и небанковских учреждений являются процентные доходы, формирующие 86% поступлений, которые выросли, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Рентабельность деятельности, повторяя тренды предыдущих лет, несколько снизилась и составляет 7,2%.

Напомним, в сентябре 2019 года Верховная Рада приняла закон о "сплите", который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Это решение было одним из требований Международного валютного фонда. Закон вступил в силу с 1 июля 2020 года.

Ранее Delo.ua рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

Отметим, что в начале октября в НБУ был создан департамент по надзору за небанковским рынком.