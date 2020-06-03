Фонд гарантирования возобновил прием клиентов

В связи с возвращением работы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в привычный режим работы, возобновлено проведение личного приема граждан.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, прием проводится с соблюдением отдельных правил и процедур для обеспечения здоровья граждан и нераспространения острой респираторной болезни COVID-19, а именно:

– лицам, которые прибыли на личный прием осуществляется температурный скрининг. Те лица, у которых при проведении температурного скрининга выявлено температуру выше 37,2 градуса или имеются другие признаки респираторных заболеваний, на личный прием не допускаются;

– обязательное использование средств индивидуальной защиты (маска, респиратор) во время приема;

– в случае, если на прием к должностным лицам Фонда прибыло более двух человек, посетители должны соблюдать социальную дистанцию 1,5 — 2 метра друг от друга.

Прием граждан проводится в помещении Фонда по адресу: улица Сечевых Стрельцов, 17, город Киев.

Консультации граждан также происходят по телефонам: отдела по коммуникациям и информационной деятельности Фонда: (044) 333-35-85, "Горячей линии" ФГВФЛ: 0-800-308 -108 и (044) 333-36-55.

Предварительную запись граждан на личный прием к руководителям самостоятельных структурных подразделений, директора-распорядителя и заместителей директора-распорядителя проводит отдел по коммуникациям и информационной деятельности по телефону: (044) 333-35-85.

Напомним, как свидетельствуют результаты общенационального опроса украинских потребителей финансовых услуг, проведенного для Фонда гарантирования вкладов физических лиц при поддержке Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" в декабре 2019 года, за последние два года 76% граждан Украины не имели никакой проблемной ситуации во взаимодействии с банками.