Страхование и финуслуги 40 минут назад

Фонд соцстрахования оплатил е-больничные на 1 млрд грн

Из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% электронные

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял к оплате е-больничных на сумму более 1 млрд грн с начала их внедрения в июне 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ФССУ, в общей сложности к оплате принято более 530 тысяч электронных листков нетрудоспособности.

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По данным Соцстраха, из всех больничных, которые работодатели подали в Фонд на финансирование в ноябре, 81,7% электронные. Еще 18,3% — бумажные больничные.

В ФССУ отмечают, что большинство из этих бумажных листов нетрудоспособности были изданы еще до 1 октября, когда произошел полный переход на электронный формат, однако переданы работниками своим работодателям только недавно или по которым была задержана подача заявления-расчета.

В Фонде подчеркнули, что еще в сентябре из всех поданных в оплату больничных электронными были 26,6%, после завершения переходного периода этот показатель растет ежедневно.

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Выяснить, был ли уже профинансирован е-больничный, можно онлайн — информация о состоянии финансирования больничных и декретных пособий ежедневно обновляется в телеграмм-канале https://t.me/socialfund.

Первые пять дней страхового случая оплатит работодатель, а остальные вплоть до выздоровления финансирует Фонд социального страхования Украины (за исключением пособий по беременности и родам и уходу за больными детьми — они оплачиваются за средства ФССУ с первого дня).

Напомним, с 1 октября в Украине оформление всех больничных листов происходит исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

Считается, что внедрение электронных больничных листов позволит более эффективно бороться с коррупцией.

Как сообщалось, в Кабмине обещали ввести электронные больничные еще с апреля 2020 года, но тогда это не удалось. По словам экс-министра здравоохранения Максима Степанова, возникли технические проблемы, в частности, из-за распространения коронавирусного заболевания.

Ранее в правительстве подсчитали, что запуск электронных больничных позволит государству сэкономить до 4 млрд грн в год.

Источник фото: Depositphotos

 

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