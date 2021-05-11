Гарантия — имущество: Кабмин хочет лишать наследства тех, кто не ухаживает за родителями

Министерство социальной политики предлагает изменить правила ухода за нетрудоспособными родителями. Самая радикальная норма нового законопроекта лишает права на наследование жилья тех, кто не ухаживает за пожилыми родственниками. Кроме того, вводится понятие "качество содержания", которое запрещает тратить на уход меньше определенной суммы в месяц.

Корреспондент Delo.ua выяснил, что конкретно предлагают чиновники и разобрал с юристом, какие положения правительственной инициативы противоречат действующему законодательству и могут нести коррупционные риски.

В пояснительной записке отмечается: после анализа сферы по уходу за нетрудоспособными пожилыми людьми Минсоцполитики выяснило, что наследники (обычно дети или близкие родственники) часто не выполняют свои обязанности. Хотя по Конституции и Гражданскому кодексу Украины они должны заботиться о престарелых родителях. Этим и объясняется необходимость принятия изменений.

В частности, закрепляется понятие "качество содержания", которое предусматривает минимальную сумму материального обеспечения. Она должна быть не меньше двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц — 3538 грн в месяц. Когда пожилые люди оказываются в специальных заведениях (государственной или коммунальной формы собственности), то наследники обязаны оплатить их содержание, а также социальные услуги, оказываемые старикам.

То есть уход за нетрудоспособным человеком ляжет на плечи социальных служб, но за их работу заплатят его родственники. При отказе оплатить услуги по уходу спецзаведение может через суд требовать возместить расходы на содержание человека за последние три года. Однако самым важным моментом законопроекта является другая санкция: дети или опекуны, не исполняющие решение суда, не смогут унаследовать жилье своих родителей или подопечных.

Член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по гражданскому, семейному и наследственному праву Елена Сибирцева объясняет, что ограничение такого права на наследство имеет срочный характер и возобновляется при возмещении потраченных бюджетных средств наследниками.

"Если право на наследство "приостановлено" до возмещения расходов наследником и наследник не имеет средств для такого возмещения, то логично, что подобные обстоятельства порождают спор. Нужно будет установить, объективны ли причины невозможности осуществить возмещение, соизмерим ли размер возмещения с предоставленными услугами по уходу, чем подтверждается размер затрат, связанных с содержанием, и т. д. В этой части законопроект требует доработки, так как не совсем понятен механизм ограничения права на наследство того из наследников, который якобы уклонялся от ухода за наследодателем, и неясно, кому придется объективно оценивать обстоятельства такого уклонения", — объясняет юрист.

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По словам Сибирцевой, из-за таких неточностей может появиться коррупционная составляющая в действиях представителей госорганов, поскольку именно они будут предоставлять уход. Проблемой законопроекта является игнорирование права собственности наследников, права которых защищаются в первую очередь: малолетних, несовершеннолетних, совершеннолетних детей, нетрудоспособной вдовы (вдовца) и нетрудоспособных родителей. Их, по словам юриста, инициатива оставляет за скобками.

"На мой взгляд, очерчивает проблематику и согласуется с законодательством действующая норма Гражданского кодекса Украины (ч. 5 ст. 1224). Она предусматривает, что на основании решения суда от права на наследство может быть отстранено лицо, если оно уклонялось от предоставления помощи наследодателю, который из-за преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии", — добавляет она.

Впрочем, самым любопытным остается расширение прав органов опеки. Чиновники предлагают дополнить Гражданский кодекс нормой, по которой решение о предоставлении или отказе в предоставлении разрешения на совершение сделки в отношении недвижимого имущества недееспособного лица принимает орган опеки и попечительства.

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Это означает, что социальная служба получит право на любые манипуляции с жильем подопечного и сможет обратиться к нотариусу с требованием запретить продажу, передачу или аренду имущества. Распространяется это не только на родственников недееспособного человека, но и на тех, кто заключил договор пожизненного содержания и претендует по нему на наследство, — опекунов.

Елена Сибирцева уверена, что эта норма не только открывает безграничные возможности для манипуляций и коррупционных рисков, но попросту противоречит действующему законодательству.

"Предложенная инициатива касается вопроса права собственности, нерушимость которого защищается на уровне Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, а также ряда других нормативных актов. Изменения предусматривают ограничение таких прав, которые в случае коррупционной составляющей повлекут негативные последствия для собственников имущества", — говорит она.

Юрист приводит такой пример. У подопечного может не быть права собственности на недвижимость, но имеется право пользования (прописка). В этом случае человек вообще не сможет заключать сделки в отношении этого имущества, но в законопроекте говорится, что на это имущество все равно может быть наложен арест, а это нарушит права собственника.

"Необходимость ареста вызывает вопросы. Если орган опеки и попечительства откажет в предоставлении разрешения на совершение сделки, то сделка, которая требует такого разрешения, не состоится из-за отсутствия полного пакета документов", — резюмирует она.

Министерская инициатива выносится на публичное обсуждение уже второй раз, впервые о желании изменить правила ухода за нетрудоспособными пожилыми людьми правительство заявило еще в октябре 2020 года. Недавно завершился второй этап публичных обсуждений. Предполагается, что закон вступит в силу на следующий день после его принятия, однако до этого он еще должен попасть в Верховную Раду.

Илья Требор, специально для Delo.ua

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